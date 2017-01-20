Столичные власти опровергли информацию о проверках в приемных семьях

Фото: m24.ru

Сообщения о тотальных проверках в приемных семьях столицы не соответствуют действительности. Об этом заявил руководитель московского департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, сообщает ТАСС.

По словам Петросяна, никто не давал органам опеки поручение о массовых проверках приемных семей Москвы. Контроль за ними осуществляется в плановом режиме, согласно законодательству.

Руководитель московского департамента труда и соцзащиты подчеркнул, что городские власти уважительно относятся к приемным семьям и будут продолжать их поддерживать.

Петросян отметил, что один случай разрыва договора опекунства "не дает повода устраивать "маски-шоу" для наших приемных семей".

Глава департамента также назвал ложью мнение о том, что детей из приемных семей отбирают, чтобы заполнить ими детские дома. За последние пять лет на различные формы семейного воспитания было устроено почти 12 тысяч детей. На 1 января 2012 года в столице было 590 приемных семей и 47 детдомов, а сейчас стало 2656 семей и 29 детских дома.

В 2016 году 1868 ребят обрели семьи, при этом ни одного ребенка не изъяли.