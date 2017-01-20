Столичные власти опровергли информацию о проверках в приемных семьях

Фото: m24.ru
Сообщения о тотальных проверках в приемных семьях столицы не соответствуют действительности. Об этом заявил руководитель московского департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, сообщает ТАСС.
По словам Петросяна, никто не давал органам опеки поручение о массовых проверках приемных семей Москвы. Контроль за ними осуществляется в плановом режиме, согласно законодательству.
Руководитель московского департамента труда и соцзащиты подчеркнул, что городские власти уважительно относятся к приемным семьям и будут продолжать их поддерживать.
Петросян отметил, что один случай разрыва договора опекунства "не дает повода устраивать "маски-шоу" для наших приемных семей".
Глава департамента также назвал ложью мнение о том, что детей из приемных семей отбирают, чтобы заполнить ими детские дома. За последние пять лет на различные формы семейного воспитания было устроено почти 12 тысяч детей. На 1 января 2012 года в столице было 590 приемных семей и 47 детдомов, а сейчас стало 2656 семей и 29 детских дома.
В 2016 году 1868 ребят обрели семьи, при этом ни одного ребенка не изъяли.
10 января работники детского сада обнаружили синяки на теле одного из воспитанников. По словам мальчика, его ударил отец. Органы опеки начали проверку семьи, в которой проживало тринадцать детей – восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный ребенок. Часть из них ВИЧ-инфицированы.
Власти решили временно изолировать детей от родителей. Восемь ВИЧ-инфицированных ребят поместили в больницу, где они получают необходимые лекарства, двоих – в социальные учреждения. Еще двое старших детей и один кровный ребенок находятся с матерью.
По словам адвоката семьи, органы опеки не предоставили никаких документов, подтверждающих законность их действий. Приемная мать Светлана Дель обратилась в суд с требованием вернуть детей в семью.
Медики подтвердили факт побоев у мальчика. Против отца семейства возбуждено уголовное дело по статье "Побои".
Кроме того, следствие возбудило дело о халатности в отношении органов опеки, которые не создали необходимых условий для проживания и развития детей.