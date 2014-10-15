На стройке в "Москва-Сити", где погиб рабочий, проведут внеплановую проверку

Фото: M24.ru

Мосгосстройнадзор проведет внеплановую проверку стройплощадки в бизнес-центре "Москва-Сити", где утром 15 октября из-за падения люльки погиб рабочий, передает пресс-служба ведомства.

Специалисты комитета установят причины трагедии и ответственных за случившееся. В Мосгосстройнадзоре отмечают, что участников строительства накажут за нарушения при выполнении работ.

Кроме того, представители заказчика и генподрядчика вызваны в комитет для дачи объяснений.

Напомним, утром 15 октября при строительстве офисного здания в БЦ "Москва-Сити" из-за обрыва троса упала люлька с рабочими, которая предназначалась для перевозки стройматериалов.

В результате погиб один человек, еще семеро, граждане Узбекистана, получили травмы. Агентство "Москва" отмечает, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.