Полицейские не нашли взрывчатки в гостинице "Славянская"

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Сотрудники правоохранительных органов завершили проверку помещений гостиницы "Radisson Славянская" и не обнаружили взрывного устройства, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В 19.55 проверка помещений гостиницы завершена, взрывное устройство не найдено", – заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция ищет взрывчатку в гостиницах "Славянская" в Москве и Санкт-Петербурге.

Сообщение о взрывном устройстве весом 110 килограмм поступило на электронную почту отеля. Из здания "Славявнской" в столице эвакуировали эвакуированы более 100 человек, а в Петербурге – более 60.

Кроме того, сегодня сообщалось об угрозе взрыва гостиницы "Украина" на Кутузовском проспекте.