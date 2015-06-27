В Карелии нашли заблудившегося в лесу московского школьника

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Спасатели отыскали 15-летнего школьника из Москвы, который заблудился в лесу Муезерском района Карелии, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу управления МЧС по республике.

Мальчик пропал примерно в 9.00, когда он сплавлялся по реке вместе с другими ребятами. Он пошел в лес искать дрова и исчез. Школьник отдыхал в лагере "Большое приключение" в Муезерском районе Карелии.

"Его разыскивали 34 человека и шесть единиц техники, в том числе семь человек и две машины от МЧС Карелии", - рассказал представитель пресс-службы.

Около 19.15 заблудившийся мальчик был найден на пересечении двух дорог и сейчас находится в безопасности.