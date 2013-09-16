В Тверской области обнаружены фрагменты пропавшего вертолета

Фрагменты пропавшего вертолета обнаружены в Тверской области

Фрагменты пропавшего 14 сентября вертолета Agusta обнаружены в Тверской области. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

В результате крушения погибли пилот и пассажир вертолета - сотрудник Министерства природных ресурсов и экологии России.

Напомним, вертолет пропал в Старицком районе. Он должен был вернуться на аэродром приписки в Яхроме. Судном управляла 30-летняя чемпионка Европы и России по вертолетному спорту Маргарита Афанаскина. Поиски велись несколько суток.

Связь пропала в тот момент, когда воздушное судно пролетало над заболоченным участком. В момент ЧП шел сильный дождь и была низкая облачность.