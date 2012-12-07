Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря 2012, 09:13

Происшествия

Пропавший в Отрадном мальчик найден живым

Пропавший в Москве 9-летний Игнат Оглезнев нашелся живым и здоровым

Школьник Игнат Оглезнев, пропавший в районе Отрадное 3 декабря, найден живым и здоровым - все это время он жил у незнакомой женщины.

Ребенка нашли благодаря прохожему: мужчина увидел Игната в метро с неизвестной женщиной и решил проследить за ними до одной из многоэтажек.

Когда они зашли в подъезд, мужчина вызвал наряд полиции, вместе с которым обошел весь дом. В одной из квартир дверь открыла женщина, которая была с Игнатом; там же нашелся и сам школьник.

Напомним, ребенок в понедельник не вернулся домой из школы - консьержка не пустила его к бабушке, а родители были на работе.

Столичный главк МВД выплатит 100 тысяч рублей премии нашедшему Игната мужчине.

Ссылки по теме

пропавшие дети Игнат Оглезнев чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика