Пропавший в Отрадном мальчик найден живым

Пропавший в Москве 9-летний Игнат Оглезнев нашелся живым и здоровым

Школьник Игнат Оглезнев, пропавший в районе Отрадное 3 декабря, найден живым и здоровым - все это время он жил у незнакомой женщины.

Ребенка нашли благодаря прохожему: мужчина увидел Игната в метро с неизвестной женщиной и решил проследить за ними до одной из многоэтажек.

Когда они зашли в подъезд, мужчина вызвал наряд полиции, вместе с которым обошел весь дом. В одной из квартир дверь открыла женщина, которая была с Игнатом; там же нашелся и сам школьник.

Напомним, ребенок в понедельник не вернулся домой из школы - консьержка не пустила его к бабушке, а родители были на работе.

Столичный главк МВД выплатит 100 тысяч рублей премии нашедшему Игната мужчине.