25 июня 2016, 15:13

Экономика

В промзонах Руднево и Некрасовка построят 10 млн квадратных метров недвижимости

Фото: ТАСС/Ольга Ратькова

Более 10 миллионов квадратных метров недвижимости могут построить в промзонах Руднево и Некрасовка на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, пока это самый крупный градостроительный проект на территории Москвы. Данная территория должна застраиваться комплексно, и будет включать в себя как жилую, так и коммерческую недвижимость, передает Агентство "Москва".

"Большая Москва": Как изменятся промзоны Москвы

Ранее Сергей Собянин отмечал, что столичные промзоны имеют большой градостроительный потенциал, поэтому их развитие должно быть комплексным: инвестор должен застроить территорию не только жилыми домами, но и объектами социального назначения.

