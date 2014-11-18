На территории промзоны "Грайвороново" поселят пять тысяч человек

На территории промзоны "Грайвороново" построят жилой комплекс

Столичные власти утвердили проект планировки части промзоны "Грайвороново". На территории в 33,86 га появятся детсад, школа, паркинг, жилые дома и бизнес-центры, сообщила на заседании президиума правительства Москвы во вторник председатель Москомархитеатуры Юлиана Княжевская.

"Предусмотрена реорганизация промзоны с размещением на высвобождаемых от производства территориях жилых, общественных, деловых производственных объектов, в том числе и жилищно-коммунальных. Проектируемый фонд застройки наземной части будет составлять 589 тысяч квадратных метров, из них фонд жилой застройки - это 207 тысяч. Баланс жилых и нежилых территорий будет полностью соблюден", - отметила Княжевская.

Проектом предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры промзоны, а также увеличение количества рабочих мест на 3 тысячи (с 2,1 тысячи до 5,1 тысячи). Здесь будет создан жилой район, в котором смогут проживать около 5 тысяч человек.

В "Грайворонове" появятся жилые дома на площади в 221,7 тысячи квадратных метров, подземный паркинг на 4,1 тысячу машин и многоуровневая стоянка на 21,6 тысячи автомобилей, а также детсад, в котором смогут заниматься 300 детей. Планируется также строительство школы на 825 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, административно-деловых объектов. Над многоуровневой парковкой разместят теннисный комплекс площадью в 5 тысяч квадратных метров.

"Москва в цифрах": Жилая промзона

Промзона обзаведется трансформаторной подстанцией и соединительным пунктом.

Кроме того, здесь планируют построить тоннель под железнодорожными ветками, съезды вдоль тоннеля и эстакады. Проект планировки разработан с учетом того, что районе промзоны будут проходить проектируемые участки Кожуховской линии и Третьего пересадочного контура метро.

Княжевская подчеркнула, что реализация проекта будет вестись в основном за счет инвесторов. Их средствами будет покрыто 99 процентов всех затрат.

Производственная зона "Грайвороново" ограничена Рязанским проспектом и проектируемыми проездами №1794а и №2021. Добраться до нее можно по Рязанскому проспекту, Газгольдерной улице (проезд № 3476), 2-му Грайвороновскому проезду, а также от метро "Текстильщики" и "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. Кроме того, неподалеку от промзоны находятся платформы "Карачарово" и "Калитники" Горьковского и Курского направлений Московской железной дороги и остановки автобусов и троллейбусов.



Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что на территории бывших столичных промзон будет организовано порядка 40 тысяч новых рабочих мест. В этом году около четверти всей вводной недвижимости Москвы появится именно на территории промзон.

Отметим, что столичные промзоны занимают более 17 процентов территории города (в старых границах). К масштабному проекту реновации промзон власти приступили в 2013 году. На территории московских промзон уже начали строительство 4 миллионов квадратных метров жилья. Всего же готовы проекты реорганизации 12 миллионов квадратных метров бывших промышленных территорий.

Работы по реновации проведут на ЗИЛе, промзонах на Алтуфьевском шоссе, Силикатных улицах, Огородном проезде, в Южном порту и в других районах города. На части бывших промзон возведут жилые и социальные объекты, а некоторые, к примеру, "Бирюлево", "Чертаново", "Калошино", "Коровино", "Вагоноремонт", не будут менять профиль - здесь разместятся новые производственные мощности.