В промзоне на юге Москвы выявили 236 мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

15 мая в результате совместного рейда полиции, УФМС и Госнаркоконтроля в промзоне на улице Дорожная были задержаны 236 выходцев из республик Средней Азии. Все они были доставлены в отделы полиции с целью установления их личности и законности нахождения на территории Российской Федерации, а также проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, они незаконно открыли кафе на территории промзоны. В отношении нескольких из них были составлены административные протоколы за различные нарушения в сфере миграционного законодательства.

Кроме того, был изъят газовый пистолет калибра 8 мм, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Также было обнаружено 5 патронов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию 12 калибра, два кинжала, большое количество мобильных телефонов и паспортов транспортных средств. Помимо этого, сотрудники ГИБДД выявили две автомашины, государственные регистрационные знаки которых числились в розыске.