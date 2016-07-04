В ЦАО реорганизовано более 11% промзон

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Процент реорганизованных территорий в ЦАО на данный момент составляет 11,25 процента от общей площади участков, подлежащих реорганизации, сообщается на сайте департамента градостроительной политики города Москвы.

Глава департамента Сергей Левкин отметил, что к концу 2016 года процент прошедших реорганизацию территорий в историческом ядре города должен составить 15.

Общая площадь промзон Москвы составляет около 18 800 гектаров. Из них к реновации предлагается более 4 000 гектаров, на которых может быть возведено приблизительно 107 миллионов квадратных метров офисных и жилых помещений.

Сергей Собянин ранее заявил, что город будет выкупать территории промзон у владельцев, которые не хотят их развивать.