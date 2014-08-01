В промзоне на севере Москвы вспыхнул пожар

Фото: M24.ru

На территории промзоны на севере Москвы вспыхнул пожар, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

По данным ведомства, пламя возникло на складе в доме №14 на 2-й Магистральной улице. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Фото: читатель M24.ru

Сведений о пострадавших нет, к месту случившегося отправлен отряд спасателей.

Фото: читатель M24.ru

Локализовать пламя удалось в 13.20, в тушении пожара принимают участие 16 единиц техники и 63 человека личного состава.