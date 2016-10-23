Прокуратура проверит законность использования газа в жилом доме в Рязани

Прокуратура проверит, соблюдалось ли законодательство при использовании газа в пострадавшем от взрыва жилом доме в Рязани, передает телеканал "Москва 24". Ведомство также обратит внимание на работу оперативных служб, которые принимают сообщения об утечках газа, и деятельность обслуживающих организаций.

Утечка топлива остается приоритетной версией происшествия.

В результате взрыва погибли три человека, ранены 16 человек, сообщили в региональном МЧС. Пятеро остаются в больницах, один из них – несовершеннолетний.

Обследование кинологов показало, что людей под завалами больше нет.

Получить информацию о пострадавших можно по телефонам горячей линии МЧС: 8 (4912) 55–00–41 и 8 (4912) 21–63–04

В доме остается угроза обрушения конструкций. Специалисты ведут разбор завалов и обследуют пострадавшую часть здания.

Взрыв бытового газа повредил два этажа жилого дома. Хлопок произошел утром 23 октября. Пострадали девятый и десятый этажи одного подъезда.

По словам жильцов, в этом доме были проблемы с горячей водой и отоплением. Поэтому многие устанавливали газовые котлы. В той квартире, где был эпицентр взрыва, также работало автономное отопление.

По данным Следственного комитета РФ, установлена личность одного погибшего – мужчина, 1972 года рождения, проживал в квартире № 54 данного дома. В СКР пообещали проверить обращения жильцов дома о ненадлежащем обеспечения квартир теплоснабжением, из-за которого они были вынуждены пользоваться газовым оборудованием, установленным самостоятельно.