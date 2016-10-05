Прокуратура начала проверку после падения крана в центре Москвы

Фото: кадр телеканала "Москва 24"
Мещанская межрайонная прокуратура началу проверку в связи с падением строительного крана в центре столицы, сообщает пресс-служба ведомства.
К расследованию причин ЧП также подключились сотрудники Госстройнадзора по Москве. В течение недели они планируют провести на объекте проверку.
Падение крана на гусеничном ходу произошло на строительной площадке жилого комплекса, который возводится в Даевом переулке.
Причиной падения крана могло стать нарушение технологии сборки стрелы.