Прокуратура начала проверку после падения крана в центре Москвы

Фото: кадр телеканала "Москва 24"

Мещанская межрайонная прокуратура началу проверку в связи с падением строительного крана в центре столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

К расследованию причин ЧП также подключились сотрудники Госстройнадзора по Москве. В течение недели они планируют провести на объекте проверку.