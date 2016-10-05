Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября 2016, 13:54

Безопасность

Прокуратура начала проверку после падения крана в центре Москвы

Фото: кадр телеканала "Москва 24"

Мещанская межрайонная прокуратура началу проверку в связи с падением строительного крана в центре столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

К расследованию причин ЧП также подключились сотрудники Госстройнадзора по Москве. В течение недели они планируют провести на объекте проверку.

Днем 4 октября строительный кран упал на территорию детского сада в районе дома № 4 в Ананьевском переулке. В результате происшествия никто не пострадал.

Падение крана на гусеничном ходу произошло на строительной площадке жилого комплекса, который возводится в Даевом переулке.

Причиной падения крана могло стать нарушение технологии сборки стрелы.

прокуратура проверки строительный кран чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика