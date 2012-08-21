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Происшествия

21 августа 2012, 12:55

Налоговик оштрафован на 15 тысяч рублей за разглашение данных

прокуратура Москвы суды приговор

Фото: ИТАР-ТАСС

Государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок ИФНС № 1 по Москве Алексей Ледовских оштрафован на 15 тысяч рублей за незаконный сбор сведений, составляющих налоговую тайну. Приговор в отношении налогового инспектора вступил в законную силу.

Суд установил, что с апреля по май 2011 года Ледовских незаконным способом собрал сведения, составляющие налоговую тайну, в отношении 306 коммерческих организаций, состоящих на учете в ИФНС. Эту информацию 42-летний инспектор скопировал на флеш-накопитель и передал неустановленным лицам, разместившим ее в интернете.

Предприятия, о которых идет речь, заявили вычеты по налогам на добавочную стоимость за 1-й квартал 2011 года в сумме 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Уголовное дело рассматривалось Мещанским районным судом Москвы. Подсудимый был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК "Незаконный сбор сведений, составляющих налоговую тайну". Суд согласился с предложенной государственным обвинителем квалификацией и назначил Ледовских наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Кроме того, осужденный лишен права занимать должности на государственной службе в системе налоговых органов сроком на один год. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

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