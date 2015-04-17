Прокуратура Москвы направила в СК материалы по делу о пожаре в библиотеке ИНИОН

Фото: M24.ru/Михаил Сипко
Столичная прокуратура направила в следственные органы материалы дела о пожаре в ИНИОН. Об этом сообщила представитель ведомства Елена Россохина, передает МИА "Россия сегодня".
Прокуратура направила собранные доказательства для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность" против глав ФАНО, РАН и ИНИОН.
Ранее M24.ru сообщало, что коллектив Института научной информации по общественным наукам РАН обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в восстановлении работы библиотеки.
Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания и был полностью потушен только спустя сутки. Здание сильно пострадало, площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.
Ссылки по теме
- Обвиняемые в краже книг из библиотеки ИНИОН арестованы на два месяца
- Полиции передали пять книг, предположительно похищенных из библиотеки ИНИОН
- Работники ИНИОН просят Путина помочь в восстановлении библиотеки
Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.
Стоит отметить, что в ходе пожара сгорела примерно пятая часть книжного фонда (однако наиболее ценные экземпляры не пострадали).
Кроме того, столичные полицейские задержали двоих мужчин, пытавшихся продать 12 книг с печатью "Фундаментальная библиотека общественных наук Академии наук СССР". Издания были похищены из библиотеки ИНИОН.
Сайты по теме