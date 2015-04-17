Форма поиска по сайту

Новости

Новости

17 апреля 2015, 11:05

Безопасность

Прокуратура Москвы направила в СК материалы по делу о пожаре в библиотеке ИНИОН

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Столичная прокуратура направила в следственные органы материалы дела о пожаре в ИНИОН. Об этом сообщила представитель ведомства Елена Россохина, передает МИА "Россия сегодня".

Прокуратура направила собранные доказательства для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность" против глав ФАНО, РАН и ИНИОН.

Ранее M24.ru сообщало, что коллектив Института научной информации по общественным наукам РАН обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в восстановлении работы библиотеки.

Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания и был полностью потушен только спустя сутки. Здание сильно пострадало, площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

Стоит отметить, что в ходе пожара сгорела примерно пятая часть книжного фонда (однако наиболее ценные экземпляры не пострадали).

Кроме того, столичные полицейские задержали двоих мужчин, пытавшихся продать 12 книг с печатью "Фундаментальная библиотека общественных наук Академии наук СССР". Издания были похищены из библиотеки ИНИОН.

Сюжет: Пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте
прокуратура Москвы Следственный комитет следствие ИНИОН РАН

