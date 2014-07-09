"Ранеток" и "Молодежку" увидят в США

"Молодежка". Фото: vk.com/ctc_molodezhka

Отечественные сериалы теперь могут увидеть американские зрители. Один из зарубежных видеосервисов приобрел права на трансляцию российских многосерийных картин, шанс оценить которые теперь появится у иностранцев.

Вниманию жителей США предлагаются, в частности, подростковая мелодрама "Ранетки", апокалиптическая картина "Выжить после", драма о хоккее "Молодежка". Увидеть их зрители могут на портале Hulu.

Американцы могут увидеть сериалы в оригинале, с английскими субтитрами.

Помимо сериалов, доступны к просмотру подписчикам сервиса и некоторые отечественные фильмы. В их числе - "Метро" Антона Мегердичева, "Солярис" Андрея Тарковского, "Бригада: Наследник" Дениса Алексеева, "Все включено" Эдуарда Радзюкевича, "Ирония судьбы" Эльдара Рязонова.