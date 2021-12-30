Кинолог рассказал, как защититься от агрессивных собак

В Якутске на территории ипподрома произошла трагедия. Стая бродячих собак напала на 53-летнюю женщину – от полученных травм она скончалась. Руководство города ввело в районе нападения режим ЧС и начало оперативный отлов агрессивных животных с улиц. В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело о халатности. Рассказываем подробности происшествия, а также выясняем, можно ли спастись в случае нападения собак.



Напали и загрызли

Фото: СК РФ

По данным следователей, днем 29 декабря в Якутске стая бродячих собак накинулась на 53-летнюю женщину. В результате нападения она скончалась. Позднее в телеграм-каналах появилось видео происшествия с камеры наблюдения. На кадрах можно разглядеть, как агрессивные животные сначала окружают, а затем набрасываются на женщину, она пытается защищаться, но в какой-то момент собаки валят ее на землю и та больше не поднимается.

По факту гибели в региональном СК возбудили уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека".





из сообщения СУ СК России по республике Саха (Якутия) Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники СКР изучат документацию ведомств, осуществляющих работу по регулированию численности безнадзорных животных, а также возможный факт наличия хозяев животных.

На фоне происшествия местные власти сформировали оперативный штаб по отлову собак. В него вошли 15 бригад в составе 30 ловцов. В общей сложности на улицы города вышел 171 человек и выехали 47 автомобилей. К работе привлекли спасателей службы МЧС, опытных кинологов МВД, а также представителей муниципальных предприятий.

В Автодорожном округе Якутска, где произошло нападение собак, ввели режим ЧС. Кроме того, на всей территории города объявили режим повышенной готовности. По данным местного оперштаба по отлову собак, за 29 декабря были пойманы 35 животных.

"В ближайшее время мы отловим тех собак, которые проявили агрессию в Автодорожном округе. Мы бросим все силы, чтобы эта стая больше не появлялась на улицах города. Приоритет: город – для людей, а не для собак", – пояснил мэр Якутска Евгений Григорьев.





Евгений Григорьев мэр Якутска Несмотря на чрезвычайные меры, мы все должны действовать в строгом соответствии с федеральным законом.

Погибшей оказалась доцент Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Сардана Слепцова. Она была заведующей лабораторией "Технологии полимерных нанокомпозитов". Студенты и аспиранты, находившиеся под ее руководством, принимали участие в международных конференциях и занимали призовые места. Панихида по погибшей состоится 2 января в культурном центре СВФУ "Сергеляхские огни".



Как защититься от агрессивной стаи?

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский прокомментировал Москве 24 трагедию в Якутске. По его словам, защититься от стаи собак в некоторых случаях бывает непросто. Однако существует ряд методов, которыми стоит попробовать воспользоваться в критической ситуации. В частности, если неподалеку есть дерево или забор, нужно медленно подойти к нему спиной и взобраться наверх, если получится.

"У собак очень хорошо развито обоняние, но крайне плохое зрение, поэтому если они увидят большой силуэт, то не нападут. Нужно просто медленно поднять что-то большое над головой", – посоветовал эксперт.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России Ни в коем случае нельзя убегать и размахивать перед ними палкой или еще чем-то – они могут подумать, что вы на них нападаете. В этом случае вожак начинает защищать стаю и остальные тоже нападут.

Девушкам Уражевский посоветовал использовать для защиты парфюм или лак для волос, который может быть в дамской сумочке. "Достаточно разбрызгать их вокруг себя, и чутье у животных сбивается, собаки не понимают, что происходит, и оставят жертву", – отметил он.

Эксперт также добавил, что животные, обитающие в промзонах, могут быть приучены к командам местными сторожами. Поэтому Уражевский рекомендует приказать собаке выполнить простые действия: "фу", "лежать", "сидеть", "гулять" и другие. Как правило, они могут остановить агрессию животного, заключил кинолог.