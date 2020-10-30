Очевидцы публикуют в соцсетях страшные кадры последствий землетрясения в Турции

Землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 16,5 километра. В Измире разрушено не менее 20 домов, число пострадавших увеличилось до 152 человек. Данных о раненных во время землетрясения россиянах пока не поступало. Показываем страшные кадры последствий произошедшего.

Фото: Ismail Gokmen/AP/ТАСС

Очереди из пострадавших на медицинских каталках выстраиваются у больниц прямо на улицах. Некоторые сидят на голых бордюрах рядом со своими родственниками или находятся в поисках пропавших.





Местные жители ходят по руинам своих обрушившихся домов. "Если вы чувствуете боль, вы живы. Если вы чувствуете боль других, вы человек", – пишет очевидец, выложивший снимок в свой Instagram.





Здания были разрушены в районах Борнова и Байраклы. Дома в районах Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугла остались целыми, но получили небольшие повреждения. На этих кадрах очевидец застал момент разрушения жилого здания. На фоне слышны страшные крики людей.





Благодаря спасателям и местным добровольцам кого-то удается спасти из-под завалов. На этих кадрах толпа мужчин радуется после того, как смогли помочь выбраться живым одному из местных жителей.





"Спасательные работы продолжаются на месте 12 разрушенных домов", – сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД).