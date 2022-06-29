Родственник рассказал о женщине, которая выпала из многоэтажки с двумя детьми в Волгограде

В Волгограде вечером 29 июня рядом с одной из многоэтажек нашли тела молодой женщины и двух ее малолетних дочерей. Предположительно, мать сбросила детей с 16-го этажа. По одной из версий, погибшая перед смертью сильно поругалась с мужем. При этом в семье говорят о некоем заболевании женщины, которое она не лечила. Рассказываем подробности происшествия.

Без шансов выжить

Фото: телеграм-канал SHOT

Тела 32-летней женщины и двух ее дочерей 5 и 7 лет нашли рядом с многоэтажкой на улице Исторической. По версии прокуратуры, мать выбросила своих детей с 16-го этажа. От полученных травм девочки скончались на месте.

Семья в поле зрения правоохранительных органов раньше не попадала, подчеркнула старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. На профилактических учетах они тоже не состояли, добавила представитель ведомства.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. Прокуратура Волгоградской области поставила расследование дела на контроль.

"То ли душила, то ли била детей"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Местные жители рассказали, что погибшую женщину никто не знал. 29 июня очевидцы заметили, как она со своими детьми пришла на прогулку во двор на улице Исторической. В какой-то момент мать взяла дочерей и зашла в тот самый дом, где все произошло, сообщает портал V1.ru.





очевидцы происшествия Первое время она просто гуляла с детьми на площадке, потом поднялась на 16-й этаж, начала оттуда всем махать. Потом она то ли душила, то ли била детей, а после выбросила их оттуда.

Жители окрестных домов добавили, что вместе с женщиной и ее детьми на верхние этажи поднимался один из постояльцев дома, сообщает ГТРК "Волгоград-ТРВ".

"Он ее спросил: "А что вы здесь забыли?" Она сказала, что кто-то облил ее детей и они идут разбираться. Мы только слышали хлопки, но мы внимания не обратили", – поделились очевидцы.

По их словам, на этаже, где все произошло, остались сумка женщины, детские вещи и самокаты девочек. СМИ также сообщали, что у погибшей была обнаружена некая записка.

Были проблемы со здоровьем?

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

По информации местных СМИ, семья, в которой погибли женщина и ее дети, – выходцы из бывшей советской республики. Муж трудился на Жигулевской базе и прилично зарабатывал, дети ни в чем не нуждались, сообщает "Комсомольская правда-Волгоград". К жене супруг относился хорошо, никакого насилия в семье не было. Сама женщина была домохозяйкой.

По некоторым сведениям, после происшествия мужа погибшей доставили в полицию на допрос. Местные жители утверждают, что накануне инцидента между супругами произошла ссора.

Один из дальних родственников семьи рассказал, что у погибшей женщины в последнее время были проблемы со здоровьем. Какие именно, мужчина не уточнил. Лечение при этом она не проходила, добавил он.





дальний родственник погибшей Она болела очень сильно в последнее время, никакие таблетки она не принимала. Ее нужно было в больницу положить, а ее не положили.

Издание "НовостиВолгограда.ру" сообщает, что в последние недели женщина находилась в депрессии. Якобы из-за своего состояния ей пришлось обратиться к психологу. СМИ утверждает, что погибшую могли поставить на профилактический учет, однако не успели этого сделать.