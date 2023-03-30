"Я устал, я не могу": почему актер театра в Бурятии нанес себе увечья перед публикой

В Бурятии актер Русского драмтеатра имени Бестужева Артур Шувалов после спектакля на глазах у зрителей нанес себе увечья. Кадры, запечатлевшие его поступок, появились в соцсетях. Сам артист назвал свои действия "своеобразным манифестом" против унижения, лишения работы и денег. При этом в театре считают случившееся "очередной инсинуацией" актера. Рассказываем подробности.



"Очередная инсинуация"?

В среду, 29 марта, после спектакля "Театр. Изнанка" актер Русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ Артур Шувалов ранил себя перед зрителями. Ролик, запечатлевший инцидент, появился в соцсетях. На кадрах видно, как на поклоне артист вышел на середину сцены и обратился со "своеобразным манифестом" к зрителям: "На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, меня унижают, лишают работы, лишают денег", – сказал Шувалов, добавив, что в этот день из учреждения уволили его жену актрису Светлану Полянскую.





Артур Шувалов актер Я не хочу с этим мириться, но у меня уже больше нет сил и больше нет выбора. Я не хочу слушать, что артисты сродни представителям древней профессии, и я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры, а не так, как говорит наш художественный руководитель. Простите, пожалуйста, еще раз меня, я устал, я не могу.

В конце своей речи он заявил, что в случившемся винит директора театра Наталью Светозарову и худрука Вячеслава Дьяченко. Инцидент прокомментировали в Минкультуры Бурятии. По словам главы регионального ведомства Соелмы Дагаевой, рану актера зашили в травмпункте и его здоровью ничего не угрожает. Она также пообещала, что причина ЧП будет установлена. "Правовую оценку случившемуся, думаю, дадут соответствующие органы. В ходе расследования наверняка проведут психологическую экспертизу, в каком состоянии находился он в этот момент", – уточнила министр.

Дагаева добавила, что недавно актер отказался участвовать в организации концерта перед ранеными в госпитале, а в 2022 году сорвал флаг с буквой Z возле театра. По факту случившегося прокуратура региона организовала проверку. Ведомство планирует оценить исполнение трудового законодательства в учреждении и при необходимости примет меры. Собственную проверку начала и местная полиция.

В театре, в свою очередь, заявили, что слова Шувалова не соответствуют действительности. "Актер был занят в спектаклях, полностью получал заработную плату, и его жену не увольняли, она сама подала заявление на увольнение. Спектакль "Театр. Изнанка" к списанию не планировался", – говорится в официальном сообщении учреждения культуры.

В театре отметили, что после отстранения от должности бывшего худрука Шувалов "не был настроен на творческую работу, а только на саботаж", позволяя себе оскорбительное и хамское поведение. В сообщении отмечается, что слова и поступок актера – это "очередная инсинуация, которой данный артист хочет дестабилизировать ситуацию".



"Лишали работы и денег"

У жены актера, Светланы Полянской, другое мнение на этот счет, сообщает телеканал "360". По словам женщины, с августа прошлого года директор театра якобы говорила о необходимости уволить Шувалова. "Мужа убирали из постановок и не давали ролей. Собирались всякие внутренние расследования, вменяли ему разного рода дисциплинарные взыскания, которые не соответствовали действительности", – объяснила она.





Светлана Полянская жена Артура Шувалова Потом на основании этого лишали премии. Получается, что его лишали работы и денег. Мы приходили всем коллективом к руководству и просили не увольнять Артура, но все было безрезультатно.

Артистка утверждает, что ее тоже начали исключать из постановок. Полянская считает, что она сама, ее муж и еще ряд актеров якобы попали в "черный список" худрука. Женщина также подтвердила, что у Шувалова диагностировали онкологию. "С 2020 года супруг перенес уже две операции. Последнее обследование показало, что у него есть две точки в печени. Поэтому говорить о полной ремиссии нельзя", – подчеркнула она.

По данным СМИ, у 34-летнего актера трое детей (один ребенок общий со Светланой Полянской). Шувалов окончил Дальневосточную государственную академию искусств и служит в труппе Русского драмтеатра имени Бестужева с 2009 года.

