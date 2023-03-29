В Бурятии разбираются с инцидентом в театре, где актер нанес себе увечья прямо на сцене

Фото: vk.com/Русский драматический театр имени Н. А. Бестужева

Власти Бурятии разбираются с инцидентом в Русском драмтеатре имени Бестужева, где актер нанес себе увечья во время поклона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее в Сети появилось видео, на котором актер Артур Шувалов во время спектакля на сцене наносит себе увечья на глазах у зрителей и других артистов. Свой поступок он назвал манифестом, связав случившееся с попытками уволить его из театра.

"Обстоятельства произошедшего инцидента во время спектакля в Русском драматическом театре выясняются. Жизни артиста ничего не угрожает", – говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что имеющаяся на данный момент информация об инциденте довольно противоречива, поэтому требуется опросить очевидцев, а также выяснить, что происходило в театре до инцидента с Шуваловым.

Весной прошлого года в Юрьев-Польском Владимирской области актеры театра в ходе детского спектакля вышли на сцену нетрезвыми. После этого артистов уволили, а зрителям вернули средства за билеты.



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