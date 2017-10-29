Говорят, не повезет – истории самых невезучих людей планеты

Жительница Омска решила, что жизнь – боль и отправилась топиться в Иртыше. Навстречу ей попался мужчина, который решил внести коррективы в планы 25-летней девушки и изнасиловал ее. Чем закончилась эта история и кому еще дорогу переходят целые стада черных кошек – в материале портала Москва 24.

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Грустная история со счастливым концом

После того как насильник сделал свое грязное дело, девушка не стала менять свой первоначальный план и продолжила путь к мосту, с которого и хотела сброситься в реку.

Но, к счастью, следующий встречный оказался куда более благосклонным. Проезжавший мимо таксист увидел ее и уговорил не прыгать. А после того как девушка рассказала ему свою печальную историю, он отвез ее в полицию, где та написала заявление об изнасиловании.

"Заказное" письмо

История иракского террориста Кая Рахайета – прямое доказательство тому, что карма существует, и порой она срабатывает против своего владельца.

Однажды мужчине пришла в голову идея отправить посылку со взрывчаткой. Однако новоиспеченному террористу не хватило денег на все необходимые для отправки пакета почтовые марки.

Спустя какое-то время посылка вернулась к отправителю, однако к тому моменту Кай уже успел о ней позабыть. Нетрудно догадаться, что после вскрытия посылки от самого террориста практически ничего не осталось.

Затяжной выстрел

Следующая история случилась в конце XIX века в Техасе. Молодой парень Генри Зигланд соблазнил дочь фермера, который жил по соседству, а потом сразу же бросил ее.

Девушка не смогла пережить случившегося и покончила с собой. Ее брат не простил Генри смерти своей любимой сестры и вскоре заявился к нему с заряженным револьвером.

Выстрел не отправил Генри на тот свет, однако пуля все же поранила ему лицо, после чего застряла в дереве. А брат погибшей девушки решил, что дело сделано, и пустил себе пулю в грудь.

Спустя 20 лет житель Техаса решил избавиться от постоянно напоминавшего ему о той истории дерева и избрал весьма необычный способ: чтобы долго не возиться, он отложил в сторону пилу и воспользовался динамитом.

Когда его тело обнаружили, врачи сначала подумали, что мужчину убило взрывом, но все оказалось гораздо интереснее – из дерева вылетела застрявшая в нем пуля и попала Генри прямо в мозг.

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Пить – здоровью вредить

Несколько дней назад в жизни 54-летней британки Валери Джонс произошло одно из самых радостных событий. На протяжении нескольких лет она отдавала все свои силы борьбе с раком груди, и вот наконец болезнь отступила.

Женщина решила отметить это событие и поехала со своим мужем в Грецию. Не откладывая в долгий ящик, Валери начала завтрак с бокала вина и продолжала пить весь день.

Уже вечером, когда они с мужем вернулись после свадебной вечеринки, женщина потеряла сознание прямо посреди номера. Ее муж вызвал скорую, но прибывшие на место врачи помочь ей ничем не смогли.

Как выяснилось позже, женщина умерла от алкогольной интоксикации, в результате которой ее легкие наполнились жидкостью.

Двойной хибакуся

В японском языке слово "хибакуся" означает человека, который пережил один из ядерных взрывов во время Второй мировой войны. Но были и такие люди, которым от американских ядерных бомб досталось дважды.

Один из них, Цутому Ямагути, отправился в командировку на Хиросиму 6 августа 1946 года, когда ВВС США сбросили на город атомную бомбу "Малыш". Сам Ямагути в тот момент находился всего в трех километрах от эпицентра взрыва, но, несмотря на сильнейшие ожоги, выжил.

К большому несчастью, его родным городом был Нагасаки, куда японец вернулся спустя несколько дней. И вот 9 августа ему на голову свалилась еще одна атомная бомба "Толстяк".

В 2006 году о Цутому Ямагути сняли фильм "Двойной хибакуся", который вскоре был показан в штаб-квартире ООН.

Ямагути скончался в 2010 году в возрасте 93 лет, дважды став жертвой ядерных бомбардировок.

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Удар молнии

У американца Роя Салливана и японца Цутому Ямагути есть что-то общее. Если на "двойного хибакуся" дважды упала атомная бомба, то у Салливана такая же история с молнией случилась семь раз.

Житель штата Виргиния работал смотрителем национального парка “Шенандоа”. Впервые его ударила молния в 1942 году – тогда Салливан лишился ногтя на большом пальце ноги.

Однако с тех пор его ударяло молнией еще шесть раз в течение следующих 35 лет. Самым тяжелым случаем стал последний, в 1977 году. В тот раз Рой Салливан отправился на рыбалку, когда молния снова застала его врасплох. Однако на этом беды не закончились: после удара на смотрителя напал медведь.

Несмотря на то что Салливану удалось пережить встречу с медведем после удара молнией, неразделенная любовь окончательно доконала мужчину, и в 1983 году он покончил с собой.