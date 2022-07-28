Юрист рассказала, как накажут осквернивших могилы в Воронеже подростков

В Воронеже подросток ради просмотров осквернил могилы на одном из кладбищ. Юноша устроил странные танцы с надгробиями и помочился на одно из захоронений. Происходящее на видео снимал его друг. Несовершеннолетних авторов роликов задержала полиция, возбуждено уголовное дело. Подробнее – в материале Москвы 24.



"Мне все можно"

Фото: телеграм-канал SHOT

Резонансные видео с осквернением могил в Воронеже распространились в Сети 28 июля. В кадре подросток прыгает с ограды на могилу, вызывающе танцует рядом с надгробиями, произносит высказывания в поддержку ЛГБТ-сообщества и целуется со своим другом. На одно из захоронений он решил помочиться. На всех видео молодой человек говорит о себе в женском роде.





герой видео с осквернением могил в Воронеже Я королева, мне все можно.

После того как ролик разлетелся в Сети, устроивший танцы подросток в своих соцсетях начал угрожать самоубийством и просить помощи у Владимира Зеленского и Джо Байдена. После в его телеграм-канале появились видео с извинениями за свой поступок.

"Я ничего не употребляю. Я просто хотела просмотров и не думала своей больной головой. Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, отпустите, я несовершеннолетняя. Я не виновата, я не хотела", – сказал в слезах молодой человек.

В итоге авторов видео задержала полиция. Ими оказались подростки 15 и 16 лет. СМИ опубликовали видео с ними уже после задержания: на нем герой ролика признался, что его вдохновил блогер Алиса Вписка (настоящее имя Александр Чистиков. – Прим. ред.), сообщает газета "Известия".

"Она в прошлом или позапрошлом году выкладывала материал подобный. И говорила, что это нормально, так и надо. Я посмотрел на ее контент и подумал, что это нормально. И я решил подобным образом тоже так сделать", – объяснил свой поступок подросток.

Портал "Блокнот Воронеж" опубликовал кадры разговора героя видео с бабушкой. Ролики, судя по всему, она не видела. "Нет, вы мне не показывайте, иначе у меня инфаркт случится. Я догадываюсь, если такое тут творится, то наверное…" – сказала женщина.





бабушка героя видео Зато теперь ты очень популярный стал. Вот тебе популярность. Вот твоя популярность. Хорошая? Позорище какое. Дед с бабкой прожили по 70 лет – такого в жизни не было никогда!

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об осквернении мест захоронений, совершенном группой лиц. Провести проверку поручил глава ведомства Александр Бастрыкин. Расследование также контролирует прокуратура Воронежской области.

Пока 15-летнего подростка поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Другого юношу могут отправить на экспертизу в психиатрический стационар.

"Равнялся на Инстасамку"

По данным СМИ, подросток с видео сам себя называет Тиффани. В Воронеже он гостил у бабушки, а остальное время живет с родителями в Египте. Парень увлекается съемками роликов в Tik Tok, его аккаунт насчитывал более 18,5 тысячи подписчиков (сейчас он недоступен).

Знакомая задержанных подростков рассказала, что станцевавший на могилах молодой человек снял подобное видео впервые. В том, что он представляется как девушка, она не нашла ничего удивительного, сообщает "Газета.ру".

"Раньше он был сам прилежным мальчиком, все было хорошо. Я думаю, это все связано с переходным возрастом и плохой компанией. Он с 2020 года мечтал стать девушкой, и вот кем он стал сейчас. Инцидентов таковых не было, он мог только выложить в историю, как они целуются с другим мальчиком, пьют да и все", – поделилась собеседница.





знакомая подростков, осквернивших могилы в Воронеже Съемки подобные вижу от них впервые и могу сказать, что в большей части вина будет мальчика с белой прической, так называемым подстрекателем работает он. Он равнялся на Инстасамку и Хофманиту (певицы и блогеры, известные своим скандальным поведением. – Прим. ред.).

Парня, который снимал на видео выходки своего друга, их общая знакомая назвала "прекрасным человеком". По ее словам, он только что закончил школу, хорошо учился весь последний год и никогда не отличался вызывающим поведением.

"Чем планировал заниматься после школы, я, правда, не знаю, но не думаю, что у него была цель делать то, что на видео. Он был прилежным мальчишкой, не думаю, что он бы что-то да употреблял", – рассуждает девушка.

Местные СМИ утверждают, что подростки до задержания едва не стали жертвами самосуда. Когда адрес героя роликов попал в Сеть, журналисты заметили у его дома людей крепкого спортивного телосложения. Парням повезло, что полиция приехала первой, сказал один из них.

Тюремный срок реален?

Подросток, который еще не достиг 16-летнего возраста, вообще не может быть привлечен к уголовной ответственности, сказала Москве 24 юрист Мария Ярмуш. При этом к нему могут применить другие меры исправления.

"Безусловно, его поставят на учет. Может быть, в данном случае будет работа с инспектором по делам несовершеннолетних. Беседы, общение с психологом", – рассказала Ярмуш.

В ситуации с подростком, которому уже исполнилось 16, важно оценить степень его вменяемости. "Если у него какое-то психическое заболевание, суд и следователь будут учитывать, могло ли это повлиять на те действия, которые он совершил. Если это состояние не давало ему возможность понимать общественную опасность этих действий, он может также избежать уголовной ответственности. Но его, конечно же, принудительно полечат, скорее всего", – подчеркнула Ярмуш.

Если же выяснится, что 16-летний подросток абсолютно вменяем и понимал, что делал, ему грозит ответственность. Юрист также не исключила, что к статье об осквернении захоронений группой лиц может добавиться статья о разжигании ненависти и вражды из-за звучащих на видео провокационных высказываний. В то же время суд должен учесть тот факт, что авторы роликов раскаиваются за свои действия. Примут во внимание и то, кто из друзей придумал снять видео, добавила она.

Максимальный срок по статье об осквернении захоронений группой лиц составляет до пяти лет лишения свободы. По мнению Ярмуш, столь суровым наказанием история с подростками из Воронежа не завершится.





Мария Ярмуш юрист Скорее всего, в данном случае, наверное, суд ограничит свободу этому парню до трех лет. Это невозможность куда-то уезжать, он не сможет посещать какие-то публичные мероприятия, должен быть дома после 21:00. Есть какие-то определенные меры, которые суд посчитает необходимым для этого подростка как наказание.

"Вряд ли судья назначит лишение свободы. Потому что это практически поставит крест на его дальнейшей жизни. А ограничение свободы ему может помочь исправиться и осознать, что так себя вести нельзя", – рассуждает эксперт.

Также в этой ситуации грозит штраф родителям за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Живут ли они в другой стране и являются ли гражданами России, в данной ситуации значения не имеет, объяснила эксперт. Бабушка подростка, к которой он приехал на лето, не может быть привлечена к ответственности, так как по закону она не несет родительскую ответственность за ребенка, заключила юрист.