Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:15

Главная / Истории /

Житель Томска рассказал, как проник в "красную" зону к своей бабушке

"Это скотобойня": как житель Томска проник в "красную" зону к своей бабушке
происшествия регионы

Житель Томска под видом врача три дня ухаживал за своей тяжелобольной 84-летней бабушкой в "красной" зоне одного из местных медучреждений. Мужчина утверждает, что пошел на такой шаг из-за безразличия медперсонала к ее тяжелому состоянию. Ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре и Росздравнадзоре, доследственную проверку проводит Следственный комитет. Рассказываем, что известно о происшествии.

"Одеваемся, идем к бабушке в отделение"

Фото: YouTube/Агентство новостей ТВ2

На кадрах ролика, который распространился в соцсетях, житель Томска переодевается в защитный костюм для работы с коронавирусными больными, после чего якобы отправляется в медучреждение, где лежит его бабушка.

Одеваемся, идем к бабушке в отделение, потому что ее не кормят, не убирают за ней, не меняют подгузники. Не меняют повязки на пролежнях. Персонал нагло врет, говорит, что все делают. А соседки по палате говорят, что нет.
житель Томска

По словам мужчины, по пути в реанимацию его никто не остановил. На кадрах пожилая женщина лежит на мокрой простыне. Необходимые повязки якобы тоже никто не поменял, утверждает на видео внук пожилой женщины.

В разговоре с телеканалом "Звезда" мужчина уточнил, что его бабушка попала в "красную" зону томской медико-санитарной части № 2. Специальный костюм и средства индивидуальной защиты он будто бы купил за тысячу рублей у медиков, которые стояли рядом с машиной реанимации. По его словам, в "красной" зоне он представился врачом-терапевтом. Мужчина рассказывает, что, обработав все раны, вместе с санитаром покормил бабушку, поменял ей подгузник и постельное белье.

Я потом пошел ругаться: "У бабушки температура, измерьте температуру". Они взяли бесконтактный градусник, измерили: "Вы ошиблись, у нее 36,7". Я говорю: "Ртутный берите". Измерили – у нее 39,8... Я включил сразу врача: "Быстро, жаропонижающее какое-нибудь..." Ей укол сделали.
житель Томска

В беседе с персоналом мужчина якобы выяснил, что в медсанчасти нет необходимых лекарств и повязок для его бабушки. Также, по его словам, женщине не смогли поставить капельницу из-за того, что не нашли вену и попадали иглой в кость. С питанием в медучреждении тоже были проблемы, утверждает псевдоврач.

"Я говорю: ну видно же, что она не может есть ртом; ее нужно либо через шприц, либо через зонд кормить... В карте не написано, что у нее особое питание. Я посмотрел карту, а там указано "общий стол". У нее критическое состояние анализов, у нее гипергликемия... ей надо сахаропонижающие давать... А они там ни ЭКГ, ничего не сделали. Сделали один КТ... Меня уже эмоции перекрывали, потому что бабушка мычит лежит, ей плохо", – поделился внук.

Через некоторое время персонал все же заподозрил неладное, говорит мужчина. В итоге в палату, где он ухаживал за родственницей, ворвались люди, заявив, что ему там не место, и вызвали охрану. Мужчине, по его словам, удалось сбежать. Герой видео утверждает, что после этого приехал в Москву и поговорил с представителями Следственного комитета.

"Людьми-то тоже надо быть. Она очень много терпела, все детство терпела, войну, голод – все терпела. И сейчас она достойна умереть дома в своей кровати, а не в этой скотобойне", – заявил внук пожилой женщины.

Он добавил, что не требовал персонального ухода за своей родственницей. Причиной случившегося мужчина считает ненадлежащую работу сотрудников учреждения. Вместе с тем, в медико-санитарной части № 2 ситуацию не комментируют, сообщает сайт "Комсомольской правды". По данным издания, в приемной главного врача учреждения на звонки также не отвечают.

Реакция властей

Фото: YouTube/Агентство новостей ТВ2

Историей жителя Томска заинтересовался Следственный комитет. Сейчас ведомство проводит доследственную проверку информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья в медико-санитарной части № 2.

"Местный житель сообщил СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи его бабушке. Следователи СО по Октябрьскому району города Томска в рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказано в сообщении СУ СК России по Томской области.

Историей из "красной" зоны также занимается прокуратура Томской области. Ведомство организовало собственную проверку. В ситуации разбирается и Росздравнадзор.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку организации медицинской помощи пациентам в респираторном госпитале медико-санитарной части № 2", – отметили в пресс-службе ведомства.

Вице-губернатор Томской области по социальной политике Алена Левко заявила, что к расследованию причин подключен и региональный департамент здравоохранения.

Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19.
Алена Левко
вице-губернатор Томской области по социальной политике Алена Левко

Если история мужчины подтвердится, руководство медучреждения должно быть привлечено к ответственности, подчеркнула она.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать