Житель Томска рассказал, как проник в "красную" зону к своей бабушке

Житель Томска под видом врача три дня ухаживал за своей тяжелобольной 84-летней бабушкой в "красной" зоне одного из местных медучреждений. Мужчина утверждает, что пошел на такой шаг из-за безразличия медперсонала к ее тяжелому состоянию. Ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре и Росздравнадзоре, доследственную проверку проводит Следственный комитет. Рассказываем, что известно о происшествии.
"Одеваемся, идем к бабушке в отделение"
Фото: YouTube/Агентство новостей ТВ2
На кадрах ролика, который распространился в соцсетях, житель Томска переодевается в защитный костюм для работы с коронавирусными больными, после чего якобы отправляется в медучреждение, где лежит его бабушка.
По словам мужчины, по пути в реанимацию его никто не остановил. На кадрах пожилая женщина лежит на мокрой простыне. Необходимые повязки якобы тоже никто не поменял, утверждает на видео внук пожилой женщины.
В разговоре с телеканалом "Звезда" мужчина уточнил, что его бабушка попала в "красную" зону томской медико-санитарной части № 2. Специальный костюм и средства индивидуальной защиты он будто бы купил за тысячу рублей у медиков, которые стояли рядом с машиной реанимации. По его словам, в "красной" зоне он представился врачом-терапевтом. Мужчина рассказывает, что, обработав все раны, вместе с санитаром покормил бабушку, поменял ей подгузник и постельное белье.
В беседе с персоналом мужчина якобы выяснил, что в медсанчасти нет необходимых лекарств и повязок для его бабушки. Также, по его словам, женщине не смогли поставить капельницу из-за того, что не нашли вену и попадали иглой в кость. С питанием в медучреждении тоже были проблемы, утверждает псевдоврач.
"Я говорю: ну видно же, что она не может есть ртом; ее нужно либо через шприц, либо через зонд кормить... В карте не написано, что у нее особое питание. Я посмотрел карту, а там указано "общий стол". У нее критическое состояние анализов, у нее гипергликемия... ей надо сахаропонижающие давать... А они там ни ЭКГ, ничего не сделали. Сделали один КТ... Меня уже эмоции перекрывали, потому что бабушка мычит лежит, ей плохо", – поделился внук.
Через некоторое время персонал все же заподозрил неладное, говорит мужчина. В итоге в палату, где он ухаживал за родственницей, ворвались люди, заявив, что ему там не место, и вызвали охрану. Мужчине, по его словам, удалось сбежать. Герой видео утверждает, что после этого приехал в Москву и поговорил с представителями Следственного комитета.
"Людьми-то тоже надо быть. Она очень много терпела, все детство терпела, войну, голод – все терпела. И сейчас она достойна умереть дома в своей кровати, а не в этой скотобойне", – заявил внук пожилой женщины.
Он добавил, что не требовал персонального ухода за своей родственницей. Причиной случившегося мужчина считает ненадлежащую работу сотрудников учреждения. Вместе с тем, в медико-санитарной части № 2 ситуацию не комментируют, сообщает сайт "Комсомольской правды". По данным издания, в приемной главного врача учреждения на звонки также не отвечают.
Реакция властей
Фото: YouTube/Агентство новостей ТВ2
Историей жителя Томска заинтересовался Следственный комитет. Сейчас ведомство проводит доследственную проверку информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья в медико-санитарной части № 2.
"Местный житель сообщил СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи его бабушке. Следователи СО по Октябрьскому району города Томска в рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказано в сообщении СУ СК России по Томской области.
Историей из "красной" зоны также занимается прокуратура Томской области. Ведомство организовало собственную проверку. В ситуации разбирается и Росздравнадзор.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку организации медицинской помощи пациентам в респираторном госпитале медико-санитарной части № 2", – отметили в пресс-службе ведомства.
Вице-губернатор Томской области по социальной политике Алена Левко заявила, что к расследованию причин подключен и региональный департамент здравоохранения.
Если история мужчины подтвердится, руководство медучреждения должно быть привлечено к ответственности, подчеркнула она.