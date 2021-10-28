Житель Томска рассказал, как проник в "красную" зону к своей бабушке

Житель Томска под видом врача три дня ухаживал за своей тяжелобольной 84-летней бабушкой в "красной" зоне одного из местных медучреждений. Мужчина утверждает, что пошел на такой шаг из-за безразличия медперсонала к ее тяжелому состоянию. Ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре и Росздравнадзоре, доследственную проверку проводит Следственный комитет. Рассказываем, что известно о происшествии.



"Одеваемся, идем к бабушке в отделение"

На кадрах ролика, который распространился в соцсетях, житель Томска переодевается в защитный костюм для работы с коронавирусными больными, после чего якобы отправляется в медучреждение, где лежит его бабушка.





житель Томска Одеваемся, идем к бабушке в отделение, потому что ее не кормят, не убирают за ней, не меняют подгузники. Не меняют повязки на пролежнях. Персонал нагло врет, говорит, что все делают. А соседки по палате говорят, что нет.

По словам мужчины, по пути в реанимацию его никто не остановил. На кадрах пожилая женщина лежит на мокрой простыне. Необходимые повязки якобы тоже никто не поменял, утверждает на видео внук пожилой женщины.

В разговоре с телеканалом "Звезда" мужчина уточнил, что его бабушка попала в "красную" зону томской медико-санитарной части № 2. Специальный костюм и средства индивидуальной защиты он будто бы купил за тысячу рублей у медиков, которые стояли рядом с машиной реанимации. По его словам, в "красной" зоне он представился врачом-терапевтом. Мужчина рассказывает, что, обработав все раны, вместе с санитаром покормил бабушку, поменял ей подгузник и постельное белье.





житель Томска Я потом пошел ругаться: "У бабушки температура, измерьте температуру". Они взяли бесконтактный градусник, измерили: "Вы ошиблись, у нее 36,7". Я говорю: "Ртутный берите". Измерили – у нее 39,8... Я включил сразу врача: "Быстро, жаропонижающее какое-нибудь..." Ей укол сделали.

В беседе с персоналом мужчина якобы выяснил, что в медсанчасти нет необходимых лекарств и повязок для его бабушки. Также, по его словам, женщине не смогли поставить капельницу из-за того, что не нашли вену и попадали иглой в кость. С питанием в медучреждении тоже были проблемы, утверждает псевдоврач.

"Я говорю: ну видно же, что она не может есть ртом; ее нужно либо через шприц, либо через зонд кормить... В карте не написано, что у нее особое питание. Я посмотрел карту, а там указано "общий стол". У нее критическое состояние анализов, у нее гипергликемия... ей надо сахаропонижающие давать... А они там ни ЭКГ, ничего не сделали. Сделали один КТ... Меня уже эмоции перекрывали, потому что бабушка мычит лежит, ей плохо", – поделился внук.

Через некоторое время персонал все же заподозрил неладное, говорит мужчина. В итоге в палату, где он ухаживал за родственницей, ворвались люди, заявив, что ему там не место, и вызвали охрану. Мужчине, по его словам, удалось сбежать. Герой видео утверждает, что после этого приехал в Москву и поговорил с представителями Следственного комитета.

"Людьми-то тоже надо быть. Она очень много терпела, все детство терпела, войну, голод – все терпела. И сейчас она достойна умереть дома в своей кровати, а не в этой скотобойне", – заявил внук пожилой женщины.

Он добавил, что не требовал персонального ухода за своей родственницей. Причиной случившегося мужчина считает ненадлежащую работу сотрудников учреждения. Вместе с тем, в медико-санитарной части № 2 ситуацию не комментируют, сообщает сайт "Комсомольской правды". По данным издания, в приемной главного врача учреждения на звонки также не отвечают.



Реакция властей

Историей жителя Томска заинтересовался Следственный комитет. Сейчас ведомство проводит доследственную проверку информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья в медико-санитарной части № 2.

"Местный житель сообщил СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи его бабушке. Следователи СО по Октябрьскому району города Томска в рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказано в сообщении СУ СК России по Томской области.

Историей из "красной" зоны также занимается прокуратура Томской области. Ведомство организовало собственную проверку. В ситуации разбирается и Росздравнадзор.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку организации медицинской помощи пациентам в респираторном госпитале медико-санитарной части № 2", – отметили в пресс-службе ведомства.

Вице-губернатор Томской области по социальной политике Алена Левко заявила, что к расследованию причин подключен и региональный департамент здравоохранения.





Алена Левко вице-губернатор Томской области по социальной политике Алена Левко Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19.

Если история мужчины подтвердится, руководство медучреждения должно быть привлечено к ответственности, подчеркнула она.

