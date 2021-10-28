Росздравнадзор проверит госпиталь в Томске после видео с антисанитарией в "красной" зоне

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Росздравнадзор организовал проверку госпиталя в Томске после появления в СМИ видеозаписи из "красной" зоны, на которой запечатлены факты ненадлежащего содержания пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку организации медицинской помощи пациентам в респираторном госпитале медико-санитарной части № 2", – говорится в сообщении.

Накануне томские СМИ опубликовали сюжет о мужчине, который под видом врача проник в "красную" зону городского респираторного госпиталя МСЧ № 2, чтобы ухаживать за своей бабушкой.

Он обнаружил, что пожилая женщина лежит с высокой температурой в фекалиях и моче. Внук зафиксировал обстановку в реанимации на видео, которое также было опубликовано.

Проверку данной информации организовала прокуратура Томской области, а также областной департамент здравоохранения и управление Роспотребнадзора.