Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:01

Главная / Истории /

Психолог оценил поведение хулигана, хватавшего девушек за ягодицы в метро

Хулиганство или патология? Почему москвич хватал незнакомок за ягодицы в метро
происшествия общество метро

В Москве правоохранители задержали молодого человека, который приставал к девушкам в метро. По словам одной из потерпевших, он ударял по ягодицам, а после выбегал из вагона. Позднее выяснилось, что нарушителя пытались поймать не один год. Разбираемся, является ли такое поведение серьезной патологией или же это обычное хулиганство.

Фото: 77.мвд.рф

Распустил руки

В полицию обратилась 18-летняя девушка, по словам которой, в вагоне метро Таганско-Краснопресненской линии к ней приставал неизвестный молодой человек. В интервью РЕН москвичка рассказала, что дважды в подземке сталкивалась со странным парнем, который шлепал ее и других пассажирок по ягодицам.

Два дня подряд какой-то недоразвитый подбегает, хлопает по ягодицам, а когда двери закрываются – выбегает... Он высокий, полный, пузатый, в черной одежде.
потерпевшая

Слова девушки подтвердили и правоохранители, которые изучили записи с камер наблюдения. На них видно, как молодой человек ударил пассажирку по ягодицам, а после сразу выбежал из вагона.

"Сотрудниками полиции была установлена личность правонарушителя. На следующий день после обращения заявительницы мужчину задержали на станции метро "Пушкинская". Им оказался 19-летний москвич", – рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

На молодого человека составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Суд арестовал нарушителя на 10 суток. По словам парня, подобные действия в столичном метро он совершал и раньше.

Случаи домогательств в общественном транспорте начали фиксировать еще в 2019 году, сообщил Пятый канал. Тогда жертвой неизвестного стала несовершеннолетняя девушка. Она рассказала правоохранителям, что в районе станции "Пушкинская" мужчина ударил ее ладонью по ягодице, сильно сжал, а потом убежал.

Фото: 77.мвд.рф

Хулиганство или отклонение?

Психолог Андрей Зберовский в беседе с Москвой 24 заявил, что действия молодого человека, который ударял девушек по ягодицам в столичной подземке, можно расценивать как патологию.

"Одним из признаков патологии является системность действия, когда человек совершает одно и то же действие в течение длительного времени", – объяснил эксперт.

Она [патология] может быть связана с сексуальными отклонениями, формированием садомазохистских наклонностей, с детской травмой – может быть, мама слишком жестко вела себя по отношению к нему или он потерял общение с ней в раннем возрасте. В любом случае человек проблему не проработал.
Андрей Зберовский
психолог

Однако говорить о том, что молодой человек болен психически без экспертизы, не стоит. "Он, может, и психически здоровый, но поведенческая патология может присутствовать", – пояснил психолог.

По словам сексолога Ольги Кетоевой, у молодого человека, вероятно, есть какие-то отклонения. "Я видела видео: то, как он стоит, как готовится, как озорной ребенок, плюс еще и выбегает, – это все-таки похоже на какую-то патологию", – сказала собеседница Москвы 24.

Оба эксперта сошлись во мнении, что, если не пресекать подобные действия, они рискуют вылиться в преступления.

На протяжении нескольких лет это могли быть попы, а потом, возможно, похищения, насильственные удержания.
Ольга Кетоева
сексолог

В свою очередь, Андрей Зберовский добавил, что получение удовольствия от таких системных поступков мотивируют человека к повышению порога возбуждения. "То есть если сейчас ему достаточно того, что он хлопнул кого-то по ягодицам, со смехом убежал, то в дальнейшем этого может оказаться недостаточным. Это может привести уже к формированию запроса на насилие, кто-то даже станет сексуальным маньяком", – сказал эксперт.

По мнению психолога, исходя из особенностей поведения нарушителя, если за дело возьмутся серьезно, то может быть назначена психолого-психиатрическая экспертиза, после которой вынесут решение о необходимом лечении, подытожил Зберовский.

Читайте также

Соболева Илона

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать