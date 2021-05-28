Психолог оценил поведение хулигана, хватавшего девушек за ягодицы в метро

В Москве правоохранители задержали молодого человека, который приставал к девушкам в метро. По словам одной из потерпевших, он ударял по ягодицам, а после выбегал из вагона. Позднее выяснилось, что нарушителя пытались поймать не один год. Разбираемся, является ли такое поведение серьезной патологией или же это обычное хулиганство.



Распустил руки

В полицию обратилась 18-летняя девушка, по словам которой, в вагоне метро Таганско-Краснопресненской линии к ней приставал неизвестный молодой человек. В интервью РЕН москвичка рассказала, что дважды в подземке сталкивалась со странным парнем, который шлепал ее и других пассажирок по ягодицам.





потерпевшая Два дня подряд какой-то недоразвитый подбегает, хлопает по ягодицам, а когда двери закрываются – выбегает... Он высокий, полный, пузатый, в черной одежде.

Слова девушки подтвердили и правоохранители, которые изучили записи с камер наблюдения. На них видно, как молодой человек ударил пассажирку по ягодицам, а после сразу выбежал из вагона.

"Сотрудниками полиции была установлена личность правонарушителя. На следующий день после обращения заявительницы мужчину задержали на станции метро "Пушкинская". Им оказался 19-летний москвич", – рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

На молодого человека составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Суд арестовал нарушителя на 10 суток. По словам парня, подобные действия в столичном метро он совершал и раньше.

Случаи домогательств в общественном транспорте начали фиксировать еще в 2019 году, сообщил Пятый канал. Тогда жертвой неизвестного стала несовершеннолетняя девушка. Она рассказала правоохранителям, что в районе станции "Пушкинская" мужчина ударил ее ладонью по ягодице, сильно сжал, а потом убежал.



Хулиганство или отклонение?

Психолог Андрей Зберовский в беседе с Москвой 24 заявил, что действия молодого человека, который ударял девушек по ягодицам в столичной подземке, можно расценивать как патологию.

"Одним из признаков патологии является системность действия, когда человек совершает одно и то же действие в течение длительного времени", – объяснил эксперт.





Андрей Зберовский психолог Она [патология] может быть связана с сексуальными отклонениями, формированием садомазохистских наклонностей, с детской травмой – может быть, мама слишком жестко вела себя по отношению к нему или он потерял общение с ней в раннем возрасте. В любом случае человек проблему не проработал.

Однако говорить о том, что молодой человек болен психически без экспертизы, не стоит. "Он, может, и психически здоровый, но поведенческая патология может присутствовать", – пояснил психолог.

По словам сексолога Ольги Кетоевой, у молодого человека, вероятно, есть какие-то отклонения. "Я видела видео: то, как он стоит, как готовится, как озорной ребенок, плюс еще и выбегает, – это все-таки похоже на какую-то патологию", – сказала собеседница Москвы 24.

Оба эксперта сошлись во мнении, что, если не пресекать подобные действия, они рискуют вылиться в преступления.





Ольга Кетоева сексолог На протяжении нескольких лет это могли быть попы, а потом, возможно, похищения, насильственные удержания.

В свою очередь, Андрей Зберовский добавил, что получение удовольствия от таких системных поступков мотивируют человека к повышению порога возбуждения. "То есть если сейчас ему достаточно того, что он хлопнул кого-то по ягодицам, со смехом убежал, то в дальнейшем этого может оказаться недостаточным. Это может привести уже к формированию запроса на насилие, кто-то даже станет сексуальным маньяком", – сказал эксперт.

По мнению психолога, исходя из особенностей поведения нарушителя, если за дело возьмутся серьезно, то может быть назначена психолого-психиатрическая экспертиза, после которой вынесут решение о необходимом лечении, подытожил Зберовский.

