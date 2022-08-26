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Происшествия

26 августа, 17:06

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Юрист рассказала, что грозит мужчине, устроившему стрельбу в кафе Зеленограда

"По совокупности": что грозит устроившему стрельбу в одном из кафе Зеленограда
происшествиякриминал

В ночь на 26 августа мужчина устроил стрельбу в одном из кафе Зеленограда. Один человек погиб, еще двоих увезли в больницу. Стрелявшего задержали, возбуждено уголовное дело. Предварительно, никого из пострадавшей компании он не знал. Подробности – в материале Москвы 24.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Жертв не знал?

Момент перестрелки в одном из зеленоградских кафе попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах, которые разошлись по Сети, видно, как молодой человек о чем-то спорит с сидящими за одним из столиков посетителями. По информации СМИ, он без спроса взял с чужого стола алкоголь и отпил, на что резко отреагировали отдыхающие.

Договорив, он отошел немного в сторону, резко развернулся и начал в них стрелять. Затем мужчина напал на сидящую за столиком посетительницу – ее попытались защитить двое мужчин. В потасовке подозреваемый сделал еще несколько выстрелов и сбежал.

От полученных повреждений потерпевший 1989 года рождения скончался на месте. Мужчины 29 лет с ранением брюшной полости и 40 лет с ранениями в области головы и груди госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.
из сообщения ГСУ СК РФ по Москве

Подозреваемого в стрельбе задержали: им оказался мужчина 1984 года рождения. По предварительной информации, он не был знаком с пострадавшими, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Дома у стрелка хранилось шесть единиц различного оружия и патроны к ним.

СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Столичная прокуратура взяла расследование на контроль.

Грозит большой срок

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

По данным СМИ, подозреваемым в убийстве и покушении на убийство стал 38-летний Петр К. В недавнем прошлом он был главой филиала крупной фирмы. Подчиненные отзывались о нем как о жестком руководителе, порой не стеснявшемся в выражениях, сообщает "Московский комсомолец". Источники издания утверждают, что во время командировок Петр всегда брал с собой пистолет, потому что боялся за собственную безопасность. При этом никаких конфликтов с кем-либо у него особо не было.

Впоследствии Петр неожиданно для многих перешел в солидную нефтегазовую компанию на рядовую должность. У мужчины есть жена, недавно он стал многодетным отцом.

Как рассказала Москве 24 юрист Елена Пономарева, по статье об убийстве подозреваемому может грозить от 6 до 15 лет лишения свободы. Поскольку два других потерпевших выжили, и преступление считается неоконченным, то по второму эпизоду наказание не может быть свыше трех четвертей от максимально возможного срока (до 20 лет).

"Поэтому максимальный размер по данной санкции составит не более 15 лет лишения свободы", – объяснила эксперт.

Фото: прокуратура города Москвы

Сказать на сегодняшний день, какой размер наказания получит убийца, невозможно. Все зависит от состояния здоровья потерпевших, которые находятся в больнице. Можно сказать, что это обязательно лишение свободы и строгий режим. Максимальный срок по совокупности этих преступлений по правилу частичного сложения наказаний составляет до 15 лет. Если потерпевшие не выживут, наказание может быть строже – до 20 лет.
Елена Пономарева
юрист

Суд точно будет учитывать факт, что подозреваемый не оказал помощь пострадавшим и скрылся с места преступления. Также следователям предстоит выяснить, что за оружие хранилось у него дома и есть ли на него разрешение, сказала Пономарева. "Если установят, что он хранил, носил, перевозил оружие, которое запрещено к гражданскому обороту, ему также грозит уголовная статья с максимальным наказанием на срок до трех лет. Окончательное наказание будет назначаться по совокупности всех вменяемых ему преступлений", – обратила внимание юрист.

Кроме того, стрелявшему назначат судебно-психиатрическую экспертизу. Если его признают невменяемым, то освободят от уголовной ответственности и поместят в психиатрический стационар особого типа, заключила эксперт.

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