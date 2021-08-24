Знакомая шамана Дардо Кусто рассказала подробности о его жизни

В столичном хостеле обнаружили тело участника магических телешоу, шамана Дардо Кусто. В Сети распространились кадры из его предполагаемого номера с посланием, написанным на стене. Рассказываем, при каких обстоятельствах умер экстрасенс и что с ним могло произойти.



Послание на стене

Во вторник, 24 августа, главное следственное управление СК по Москве подтвердило факт обнаружения тела в хостеле на востоке столицы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Юлия Иванова. Она добавила, что сейчас проводится доследственная проверка.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что информация о смерти Дардо Кусто поступила на телефон 02 утром 24 августа. Накануне мужчина якобы отпраздновал день рождения вместе со своими родственниками. По данным источника, после торжества он вернулся в хостел на Перовской улице, где проживал в последнее время.

Предположительно, из комнаты шамана стали раздаваться громкие звуки. Такое поведение вынудило соседей вызвать полицию.





источник в правоохранительных органах Когда правоохранители вошли в комнату, Кусто был мертв. На стене он написал: "Я буду жить все равно".

По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.



"Переживал, что остался без экрана"

Знакомая Дардо Кусто, психолог и эзотерик Мирослава Буш в беседе с Москвой 24 сообщила, что трагедия в хостеле не могла случиться в его день рождения, так как шаман родился 17 июля. Однажды она даже предлагала устроить ему общую вечеринку, поскольку празднует день рождения 16 июля.

С шаманом в последний раз она общалась в конце июля.





Мирослава Буш знакомая Дардо Кусто, психолог и эзотерик Я его попросила позвонить общей знакомой и попросить об одной вещи. Говорю: "Дардо, как дела?" Отвечает, что вообще все хорошо. Он в последнее время всегда говорил, что у него дела прекрасно, море планов. Что у него скоро будет новый телевизионный проект.

По ее словам, полтора года назад на одной из вечеринок внешность экстрасенса показалась ей подозрительной.



"Многие из нас практики, мы работаем с людьми и не слепые. Когда мы его увидели, он был худющий, как не знаю кто. Только в последнее время поправился. Мы обсуждали между собой, у нас было подозрение, что это запрещенные вещества. А разговаривать с ним на эту тему бесполезно, у него всегда все хорошо. От этой темы он всячески уходил и выворачивался", – говорит Мирослава Буш.

Она уверена, что большим ударом для Дардо Кусто стало закрытие в 2018 году программы, в которой он принимал участие в качестве эксперта.

"Он старался об этом не говорить, но переживал безумно. И постоянно всем рассказывал, что у него новый проект на телевидении. И мы это все слышали с момента закрытия программы. У него было чувство невостребованности и свои, скажем так, личные переживания", – отметила знакомая шамана.





Мирослава Буш знакомая Дардо Кусто, психолог и эзотерик Он очень тяжело переживал то, что остался без экрана. Его, как и многих, почти перестали показывать. Из тех эзотериков, которые снимаются, кто-то больше любит работать с людьми, а кто-то больше с камерой. Вот для него большим кайфом было то, что его показывают по телевизору.

Она утверждает, что за свою карьеру Дардо Кусто не смог заработать серьезных денег. По ее словам, он просто не умел этого делать. Своей квартиры у него не было, он всегда жил на съемной жилплощади, рассказала собеседница Москвы 24.

"Он никогда не создавал впечатление обеспеченного человека. Понятно, что не жил на 15 тысяч рублей. Но речь не идет о сумасшедших деньгах, чтобы покупать квартиры и строить дачи. Он подвязывался на какие-то небольшие семинары, тусовки в другие города", – говорит Мирослава Буш.

По словам знакомой шамана, надпись кровью на стене – совершенно в его духе.





Мирослава Буш знакомая Дардо Кусто, психолог и эзотерик Он все чувствовал на разрыв. С очень большой душевной травмой. Он мог очень сильно переживать из-за абсолютной ерунды. Принимал очень близко к сердцу даже то, на что можно плюнуть, забыть и послать.

Актриса Эвелина Бледанс, которая вела шоу с участием Дардо Кусто, рассказала Москве 24, что на программе он был ее любимцем.



"Он был самый артистичный, самый творческий. Очень яркий, с образным мышлением, проводил интересные параллели. У него прекрасные волосы, глаза красивые. Я всегда любовалась, мне очень нравятся парни с длинными волосами. Он был ухожен и красив, элегантно одет. Очень добр и приветлив, всегда хотел помочь и что-то подсказать", – делится актриса.





Эвелина Бледанс телеведущая Когда узнала новость, я почувствовала: "Дурак ты, Дардо". У него могло быть очень хорошее будущее. Которое, к сожалению, прервалось.

На съемках передачи Дардо Кусто вел себя максимально профессионально, подчеркнула телеведущая.

"У нас всегда были сложные съемки. Мы снимали целый сезон, условно говоря, за пять-шесть дней. Иногда в день писали три, а то и четыре программы. Физически было очень тяжело. Для меня это была одна из самых сложных программ. Для моих экспертов, соответственно, тоже. А они должны бодро отвечать, чувствовать свои потусторонние силы", – рассказывает Бледанс.





Эвелина Бледанс телеведущая Никогда Дардо не капризничал, всегда был собран, красив и точен в своих выражениях. Поэтому все эти домыслы по поводу разных наркотиков… Я же не знаю, что с ним произошло после программы. Но когда я с ним работала, это был абсолютно суперпрофессиональный человек.

Телеведущая вспомнила, что в последний раз с Дардо она общалась примерно 2,5 года назад.

"Я приглашала его на благотворительное мероприятие нашего фонда. Он очень хотел поддержать, но в тот день не смог приехать. Это, пожалуй, был наш последний с ним разговор", – говорит собеседница Москвы 24.

Бледанс добавил, что после программы не следила за судьбой шамана.