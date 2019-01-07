Умерла экс-участница "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева

Умерла бывшая участница "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева, сообщает РИА Новости.

По словам еще одной участницы проекта Николь Кузнецовой, Воскобоева скончалась после продолжительной болезни. Также она указала, что причиной смерти женщины стала онкология.

Дария Воскобоева стала финалисткой 17-ого сезона "Битвы экстрасенсов". Тогда она заняла четвертое место.