Россиянин получил 1,5 года тюрьмы за хранение найденного золота

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Жителя города Зея Амурской области приговорили к 1,5 года тюрьмы за незаконное хранение 882 граммов золота, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Стоимость драгоценного метала составила более 2,4 миллиона рублей.

Суд установил, что местный житель нашел на обочине дороги банку с неочищенным золотом и решил увезти ее домой. В итоге районный суд признал россиянина виновным в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу, а изъятое золото обращено в доход государства.