Родители убитой в Чите девятилетней девочки рассказали подробности трагедии

В Чите суд арестовал обвиняемого в убийстве девятилетней девочки. По данным следователей, пьяный мужчина выяснял отношения со своими соседями, которые раздражали его ремонтными работами. В отместку он решил выстрелить в их дверь из ружья. В этот момент за ней находилась девочка, собиравшаяся выйти из дома. От полученного ранения школьница скончалась на месте. Рассказываем подробности произошедшей трагедии.



Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

"Мне очень страшно, сердце бьется"

Трагедия произошла в среду, 17 февраля, вечером. Пьяному мужчине помешал шум из соседней квартиры, и он пошел поговорить "по душам". Разборки закончились выстрелом в закрытую входную дверь, за которой находилась девятилетняя девочка. Залп из ружья пришелся ребенку прямиком в грудь и голову.

В день своей гибели девочка записала видео в Tik-Tok с рассказом о буянящем соседе. "Ребята, всем привет! У меня сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится к нам в дверь, всю ломает. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится и матерится. Мне страшно... Мне страшно", – сказала школьница.





из видео погибшей девочки Я с братом младшим и старшим, и там еще ремонт делают. Папа ушел в магазин. Я не знаю, что делать, он просто нам сейчас дверь сломает. Жесть, просто, мне очень страшно. Сердце бьется. Я боюсь. Он сначала прямо долбился, будто ногой. Вот! Долбится! Очень жестко слышно.

Мужчина был задержан и доставлен к следователям. Подозреваемым оказался 33-летний Василий Дунец. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". На допросе мужчина частично признал вину и рассказал об обстоятельствах случившегося.

По данным следствия, ранее он был судим и не имеет постоянного источника дохода. Также в пресс-службе управления СК по Забайкальскому краю рассказали, что у подозреваемого имелось разрешение на владение оружием. В пятницу, 19 февраля, Дунца арестовали до 16 апреля.



Фото: соцсети

Она кричит: "Папа, меня убили!"

Свою версию произошедшего РИА Новости рассказала мама погибшей девочки Алена Конончук. По словам женщины, их сосед в день трагедии еще утром начал ломиться в квартиру и предлагал ее мужу "забить стрелку". Ближе к вечеру семье показалось, что мужчина наконец-то успокоился и лег спать.

"В шесть часов вечера у Ангелины (имя изменено. – Прим. ред.) было занятие по пению во Дворце пионеров. В пять с чем-то дочь позвонила и сообщила, что уже собирается. Я должна была заехать за ней и отвезти, но спустя несколько минут старший сын сказал по телефону, что Ангелина уже умирает", – объяснила она.

Свидетелем трагедии стал отец, который в тот момент находился дома. Уже после происшествия он записал видео, в котором подробно рассказал о произошедшем, передает портал LIFE.

"Он вышел из своей квартиры с ружьем, подошел, постучался. Постучался потихонечку, как стучатся дети, когда приходят в гости к доченьке. Доча думала, подружка к ней пришла, и побежала навстречу. А я с сыновьями сидел в комнате. Он неоднократно был дома и выстрелил как раз в сторону дивана", – рассказал убитый горем мужчина.





отец погибшей девочки Судя по всему, целился в меня. Мелким стуком подманил доченьку. Она выбежала с той комнаты, добежала до тумбочки, и здесь ее настигла смерть... Все лицо, вся грудь. Раны, несопоставимые с жизнью. Когда я выбежал из комнаты, застал лужу крови. Она кричит: "Папа, меня убили!".

По словам отца, он старался заткнуть раны девочки до приезда скорой, но она умерла у него на руках. Вместе с тем мама погибшей школьницы поделилась, что до трагедии соседа нельзя было назвать злодеем. "У нас были нормальные соседские и местами даже добрые отношения. Однажды Вася подарил свой велосипед моему старшему сыну. Мне кажется, против нашей семьи его настраивала мать. Хотя она мне постоянно улыбалась, было ощущение, что нас недолюбливает", – объяснила она.



Убивать не хотел, только припугнуть?

Алена добавила, что сосед отдавал отчет своим действиям, понимая, какие могут быть последствия. Об этом ей рассказал следователь, который допрашивал подозреваемого. Во время работы с правоохранителями тот якобы "пытался выставить все так, что убивать никого не хотел, собирался лишь только припугнуть".

Родственники погибшей девочки вспоминают, что она была веселым и светлым ребенком. "Я уже училась у нее некоторым вещам, например, долго не держать обиду на людей. Ангелина очень увлекалась пением и, кроме кружка русских народных песен, выступала в церкви", – рассказала мама школьницы.

В интервью сайту "Комсомольская правда" тетя погибшей Татьяна Ермолина также охарактеризовала девочку.





Татьяна Ермолина тетя погибшей девочки Это был просто святой ребенок. Настолько чистая, светлая девочка! Умница, отличница. Пела в хоре, на коньках каталась. Очень добрая, милосердная, щедрая.

Женщина добавила, что ремонт в квартире семьи велся только в дневное время на неделе, в выходные – тишина. Но поскольку сосед не работал и все время находился дома, то все слышал. В день, кода мужчина схватился за оружие, по мнению Ермолиной, его терпение лопнуло.

По словам мамы девочки, муж сожалеет о том, что не вызвал полицию с утра. Возможно, если бы соседа отвезли в вытрезвитель, трагедию удалось бы предотвратить, подытожила Алена.

