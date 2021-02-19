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Родители убитой в Чите девятилетней девочки рассказали подробности трагедии

"Я выбежал из комнаты и застал лужу крови". Подробности гибели ребенка в Чите
происшествия регионы суды

В Чите суд арестовал обвиняемого в убийстве девятилетней девочки. По данным следователей, пьяный мужчина выяснял отношения со своими соседями, которые раздражали его ремонтными работами. В отместку он решил выстрелить в их дверь из ружья. В этот момент за ней находилась девочка, собиравшаяся выйти из дома. От полученного ранения школьница скончалась на месте. Рассказываем подробности произошедшей трагедии.

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

"Мне очень страшно, сердце бьется"

Трагедия произошла в среду, 17 февраля, вечером. Пьяному мужчине помешал шум из соседней квартиры, и он пошел поговорить "по душам". Разборки закончились выстрелом в закрытую входную дверь, за которой находилась девятилетняя девочка. Залп из ружья пришелся ребенку прямиком в грудь и голову.

В день своей гибели девочка записала видео в Tik-Tok с рассказом о буянящем соседе. "Ребята, всем привет! У меня сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится к нам в дверь, всю ломает. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится и матерится. Мне страшно... Мне страшно", – сказала школьница.

Я с братом младшим и старшим, и там еще ремонт делают. Папа ушел в магазин. Я не знаю, что делать, он просто нам сейчас дверь сломает. Жесть, просто, мне очень страшно. Сердце бьется. Я боюсь. Он сначала прямо долбился, будто ногой. Вот! Долбится! Очень жестко слышно.
из видео погибшей девочки

Мужчина был задержан и доставлен к следователям. Подозреваемым оказался 33-летний Василий Дунец. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". На допросе мужчина частично признал вину и рассказал об обстоятельствах случившегося.

По данным следствия, ранее он был судим и не имеет постоянного источника дохода. Также в пресс-службе управления СК по Забайкальскому краю рассказали, что у подозреваемого имелось разрешение на владение оружием. В пятницу, 19 февраля, Дунца арестовали до 16 апреля.

Фото: соцсети

Она кричит: "Папа, меня убили!"

Свою версию произошедшего РИА Новости рассказала мама погибшей девочки Алена Конончук. По словам женщины, их сосед в день трагедии еще утром начал ломиться в квартиру и предлагал ее мужу "забить стрелку". Ближе к вечеру семье показалось, что мужчина наконец-то успокоился и лег спать.

"В шесть часов вечера у Ангелины (имя изменено. – Прим. ред.) было занятие по пению во Дворце пионеров. В пять с чем-то дочь позвонила и сообщила, что уже собирается. Я должна была заехать за ней и отвезти, но спустя несколько минут старший сын сказал по телефону, что Ангелина уже умирает", – объяснила она.

Свидетелем трагедии стал отец, который в тот момент находился дома. Уже после происшествия он записал видео, в котором подробно рассказал о произошедшем, передает портал LIFE.

"Он вышел из своей квартиры с ружьем, подошел, постучался. Постучался потихонечку, как стучатся дети, когда приходят в гости к доченьке. Доча думала, подружка к ней пришла, и побежала навстречу. А я с сыновьями сидел в комнате. Он неоднократно был дома и выстрелил как раз в сторону дивана", – рассказал убитый горем мужчина.

Судя по всему, целился в меня. Мелким стуком подманил доченьку. Она выбежала с той комнаты, добежала до тумбочки, и здесь ее настигла смерть... Все лицо, вся грудь. Раны, несопоставимые с жизнью. Когда я выбежал из комнаты, застал лужу крови. Она кричит: "Папа, меня убили!".
отец погибшей девочки

По словам отца, он старался заткнуть раны девочки до приезда скорой, но она умерла у него на руках. Вместе с тем мама погибшей школьницы поделилась, что до трагедии соседа нельзя было назвать злодеем. "У нас были нормальные соседские и местами даже добрые отношения. Однажды Вася подарил свой велосипед моему старшему сыну. Мне кажется, против нашей семьи его настраивала мать. Хотя она мне постоянно улыбалась, было ощущение, что нас недолюбливает", – объяснила она.

Фото: zabaykalye.sledcom.ru

Убивать не хотел, только припугнуть?

Алена добавила, что сосед отдавал отчет своим действиям, понимая, какие могут быть последствия. Об этом ей рассказал следователь, который допрашивал подозреваемого. Во время работы с правоохранителями тот якобы "пытался выставить все так, что убивать никого не хотел, собирался лишь только припугнуть".

Родственники погибшей девочки вспоминают, что она была веселым и светлым ребенком. "Я уже училась у нее некоторым вещам, например, долго не держать обиду на людей. Ангелина очень увлекалась пением и, кроме кружка русских народных песен, выступала в церкви", – рассказала мама школьницы.

В интервью сайту "Комсомольская правда" тетя погибшей Татьяна Ермолина также охарактеризовала девочку.

Это был просто святой ребенок. Настолько чистая, светлая девочка! Умница, отличница. Пела в хоре, на коньках каталась. Очень добрая, милосердная, щедрая.
Татьяна Ермолина
тетя погибшей девочки

Женщина добавила, что ремонт в квартире семьи велся только в дневное время на неделе, в выходные – тишина. Но поскольку сосед не работал и все время находился дома, то все слышал. В день, кода мужчина схватился за оружие, по мнению Ермолиной, его терпение лопнуло.

По словам мамы девочки, муж сожалеет о том, что не вызвал полицию с утра. Возможно, если бы соседа отвезли в вытрезвитель, трагедию удалось бы предотвратить, подытожила Алена.

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Соболева Илона

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