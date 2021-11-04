Хирург высказалась о причине смерти блогера после пластической операции в Красноярске

В Красноярске после пластической операции в одной из клиник скончалась популярный блогер и персональный фитнес-тренер Яна Фиалковская. По факту ее смерти региональный СК начал проверку. По предварительным данным, женщина погибла из-за тромбоэмболии легочных путей. Рассказываем подробности произошедшего.



Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Операция с летальным исходом

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовало проверку после смерти 47-летней жительницы Новосибирска. По данным местных СМИ, умершая – популярный блогер Яна Фиалковская, которая стала известной после того, как сбросила 60 килограммов, а затем начала помогать худеть своим подписчикам.

Известно, что 1 ноября в одной из клиник Красноярска женщине сделали пластическую операцию, после которой на следующие сутки она скончалась.





из сообщения ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия По предварительным данным экспертов, смерть пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей. В ходе проверки будут установлены обстоятельства смерти женщины и дана комплексная оценка деятельности врачей, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация.

У погибшей осталась 20-летняя дочь Юля. После смерти мамы она опубликовала сообщение в сторис: "Да, мама больше так и не вышла на связь и уже не выйдет. Но я точно знаю, что она бы вышла в сторис, для нее блог и пациенты были на первом месте, и я чувствую ответственность за это", – обратилась девушка к подписчикам своей мамы.

Сейчас страница Фиалковской в Instagram, на которую подписаны более 66 тысяч человек, закрыта. Такое решение приняла семья после смерти блогера.

По информации местных СМИ, в своих соцсетях Фиалковская рассказывала, что дискомфорт ей доставлял имплант в груди, который она поставила после похудения. В одном из прямых эфиров в Instagram блогер делилась, что на первую операцию решилась в 2012 году, когда у нее появились проблемы с обвисшей кожей.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Говорила, что ей страшно"

Одна из учениц Яны Фиалковской Анна рассказала, что перед операцией у женщины происходили разные неурядицы, сообщает портал NGS.ru.

"То с анализами лаборатория что-то напутала, то к врачу опаздывала. Она говорила, что ей почему-то страшно в этот раз идти на операцию, хотя это было бы уже не первое вмешательство. Она долго тянула и не оперировалась, хотя дефект, причинявший физическую боль, у нее был уже давно", – поделилась Анна.





Анна ученица погибшего блогера Яны Фиалковской По приезде в клинику она поделилась в сторис, что клиникой она не очень довольна, в палате не было санузла и телевизора... В целом она перед операцией выглядела подавленно как-то – это мое мнение. На сообщения подписчиков о том, что проблемы с лабораторией являются знаком, что не надо делать операцию сейчас, она отвечала очень жестко и грубовато, что она в это не верит.

О подавленности блогера рассказала и еще одна ее подписчица. По словам женщины, Фиалковская эмоционально рассматривала старые фото родственников, делилась историями тех, кого уже нет в живых, и много плакала.

"Она даже мини-клип создала, в сторис был, все вместе с ней рыдали. Она еще тогда сказала, что нет ничего важнее семьи. И да, также в сторис она говорила, что обычно она не трус, но сейчас она боялась перед операцией", – добавила подписчица.



Не связано с пластикой?

Кандидат медицинских наук, пластический хирург Виктория Андреева рассказала Москве 24, что тромбоэмболия легочной артерии – это угрожающее жизни состояние, которое развивается в результате закупорки легочных артерий спустившимся тромбом.

"При отсутствии активного лечения может развиться недостаточность правого желудочка и, как следствие, случится остановка сердца. Примерно 10% пациентов умирают в течение первых нескольких часов после проявления заболевания", – добавила эксперт.





Виктория Андреева пластический хирург Тромбоэмболия плохо диагностируется до летального исхода: в большинстве случаев у пациентов не подозревают этот диагноз, потом уже показывает вскрытие. У пациента могли быть изначально проблемы, которые не всегда могут выявить на предоперационном обследовании. То есть может быть вообще не связано с пластической операцией.

Хирург подчеркнула, что такие ситуации могут случиться где угодно: в любой операционной, во время прогулки, занятий спортом, в магазине или дома.

По мнению специалиста, есть группы риска, которые чаще всего подвержены тромбоэмболии. Сюда входят люди старше 65 лет, лежачие пациенты, люди с варикозным расширением вен, курильщики, женщины, у которых после родов повышена свертываемость крови, а также женщины, принимающие гормональные контрацептивы.



Пациентам старшего возраста необходимы регулярные обследования и наблюдения, если известно, что у них есть предрасположенность к образованию тромбов, подытожила Андреева.