PR-директор экс-солиста "Отпетых мошенников" рассказала о последнем дне жизни Зинурова

На 51-м году жизни умер бывший солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, более известный поклонникам под псевдонимом Том Хаос. Накануне смерти артист перестал отвечать на звонки. По предварительной версии, он совершил самоубийство. Рассказываем, что известно о последних днях жизни музыканта.



"Твой последний концерт, мой друг"

По данным следователей, тело певца нашли в частном доме в Подмосковье. При этом специалисты не обнаружили признаков криминальной смерти. В ГСУ СК по Московской области организовали доследственную проверку. Вместе с тем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что артист мог наложить на себя руки.

"Тело Вячеслава Зинурова было обнаружено вечером по месту его регистрации в доме в деревне Капорки в Дмитровском городском округе. Причиной смерти стало самоубийство", – уточнил источник.

В связи со смертью музыканта соболезнования выразил коллега Зинурова по "Отпетым мошенникам" Гарик Богомазов. Он опубликовал в своем Instagram фото с их последнего совместного выступления.





Гарик Богомазов музыкант Твой последний концерт, мой друг…

Супруга Богомазова Виктория, которая дружила с Зинуровым, поделилась подробностями последнего разговора с ним. "Я его обняла и сказала: "Слав, мы тебя не бросим!" Как так? Светлый, добрый… Я делала все, что могла! Прости", – написала Виктория Богомазова на своей странице в Instagram.

Эмоциями в соцсетях поделился и певец Леонид Агутин. Образ Зинурова в "Отпетых мошенниках" он назвал легендарным. "Ты был хорошим человеком. Таким и останешься для нас", – написал Агутин.

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с "360", что долгое время знакома с Зинуровым. Певец недавно был гостем ее шоу, на съемках они прекрасно пообщались, отметила она.





Лера Кудрявцева телеведущая В последнее время он был немного расстроенный – что-то случилось у него по работе, по карьере. Очень приятный, клевый, добрый. Я сейчас не знаю, что сказать, потому что в шоке.

Певица Юлия Беретта рассказала "Московскому комсомольцу", что Зинуров часто был в меланхоличном настроении. Она назвала его замороченным, но при этом жизнерадостным человеком. Артистка признается, что не может поверить в смерть своего коллеги.



"Стали звонить – тишина"

В СМИ появилась предполагаемая переписка с Вячеславом Зинуровым в последний день его жизни. Пожелав в 11:25 доброго утра, певец перестал отвечать на многочисленные сообщения. В тот день у Зинурова совместно с Гариком Богомазовым было запланировано два интервью, сообщает сайт "Комсомольской правды". Однако артист на них не пришел, рассказала журналистам PR-директор певца Майя Троян.





Майя Троян PR-директор Вячеслава Зинурова Первое интервью было назначено на три часа дня, но Слава на нем так и не появился. Стали звонить – тишина. А ближе к вечеру стало понятно: что-то случилось.

По словам PR-директора артиста, он не злоупотреблял алкоголем и жил музыкой. При этом представитель певца призналась, что из-за падения популярности коллектива гонорары Зинурова и Богомазова составляли 40–50 тысяч рублей. На настроение певца сильно повлиял конфликт с бывшим другом и экс-солистом "Отпетых мошенников" Сергеем Амораловым, призналась Майя Троян. В прошлом году Зинуров ушел из коллектива на почве финансовых разногласий. После этого они начали выступать вместе с Богомазовым как "Экс-солисты "Отпетых мошенников", сообщила представитель артиста.



"Но Аморалов потребовал убрать даже такую формулировку, предъявив свои права на бренд, и пригрозил судом. На самом деле, мы должны были судиться в ближайшее время: адвокат уже изучил все документы и пришел к выводу, что авторские права нарушил сам Сергей Аморалов. У нас были перспективы выиграть это дело", – рассказала PR-директор Зинурова.





Майя Троян PR-директор Вячеслава Зинурова Видимо, Славе все эти разбирательства давались очень непросто. У нас было интервью для музыкального канала. И все заметили, что Слава очень подавлен. Он не понимал, почему ему приходится бороться за право называться бывшим солистом группы после стольких лет выступлений.

Продюсер "Отпетых мошенников" Евгений Орлов рассказал, что 7 марта за ужином они с Зинуровым строили совместные планы, сообщает News.ru. По его словам, певец не мог простить Сергея Аморалова за то, что тот много лет недоплачивал ему деньги. История с "Отпетыми мошенниками" сильно подкосила Зинурова, считает Орлов.

"У него ничего другого не было, это его семья и все. Музыка и "Отпетые мошенники" – это все. Вот последние 25 лет жизни, большая часть его жизни – это "Отпетые мошенники", и вдруг его этого лишают, это сложно пережить. А поддержки нет. Он один в доме, за городом, никого, ни семьи, ни детей", – поделился Орлов.

По мнению продюсера, к смерти Зинурова привела серия разочарований. При этом Орлов отметил, что к такому исходу никто не был готов.