Консьержка рассказала о последних минутах жизни погибших школьниц из Самары

В Самаре две школьницы погибли при падении с высоты. Девочки учились в одном классе, были отличницами и не состояли на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Одна из них делала шаги в модельном бизнесе, а другая занималась гимнастикой. Учителя вспоминают их как жизнерадостных, активно участвовавших в конкурсах и олимпиадах. Разбираемся, что могло послужить причиной трагедии.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погибли дети

Во вторник, 9 февраля, в Самаре две шестиклассницы трагически погибли. По данным СМИ, тела детей обнаружили на улице Киевской около многоэтажки. Сообщается, что девочкам было по 12 лет.

После трагедии в интернет-изданиях появилась информация о том, что школьницы якобы могли состоять в опасных группах. Однако в следственном управлении СК РФ по Самарской области версию с соцсетями опровергли. "Это не соответствует действительности", – заявили в ведомстве на вопрос редакции сайта ГТРК "Самара".

По факту произошедшего региональная прокуратура начала проверку. Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий лично выезжал на место происшествия.





из сообщения прокуратуры Самарской области Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту смерти двух девочек в городе Самаре. Организована прокурорская проверка, выясняются обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии, климат в семьях погибших детей, школе.

Правоохранители опрашивают всех, кто знал погибших шестиклассниц, также проводится проверка работы органов профилактики. По итогам решится вопрос о мерах реагирования, объяснила помощник прокурора Самарской области Ульяна Кудинова.

В свою очередь, в департаменте образования Самары рассказали, что на учете комиссии по делам несовершеннолетних погибшие не состояли, учились на отлично, а в день трагедии были на уроках.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Нам очень сложно поверить в это"

Для знакомых и родных девочек произошедшее стало настоящим шоком. Одна из них, по информации в СМИ, была успешной моделью и сотрудничала с агентствами, ее продвижением занималась мама. Недавно школьница вместе с семьей якобы летала в Африку.

Вторая погибшая была спортсменкой – она занималась гимнастикой. С ней у родителей тоже не было проблем, передает "Комсомольская правда".





знакомая погибших девочек Мы просто не можем представить, что произошло, девочки – умницы, красавицы, не было у них проблем! С мальчиками? Тоже очень странная версия. Нам очень сложно поверить в это. Может быть, кто-то на них надавил или шантажировал.

В свою очередь, консьержка дома, где проживала одна из девочек рассказала агентству "Волга Ньюс", что стала свидетельницей трагедии. "Я могу только сказать, что я видела своими глазами. Я видела, как две девочки упали. Они вместе упали", – объяснила она.

По словам женщины, у школьницы, которая занималась гимнастикой, была хорошая и порядочная семья.

Трагедию прокомментировали и в школе, где учились погибшие. Их классный руководитель Оксана Клынина рассказала, что девочки наслаждались жизнью, были активными, участвовали в различных олимпиадах и конкурсах.

А директор учебного заведения Геннадий Чернышов выразил соболезнования семьям школьниц.





Геннадий Чернышов директор школы в Самаре Трагический случай, произошедший с девочками, свидетельствует о необходимости усиления воспитательной работы, а также совместной работы педагогов и родителей. Только совместные действия учителей и родителей позволят избежать таких случаев.

Вместе с тем по поручению главы Самары Елены Лапушкиной семьям погибших девочек окажут максимальную помощь.