Эксперт призвала запретить использовать машины такси в нерабочее время

Водитель такси лишился работы после публикации видео с избиением женщины на фоне брендированной машины агрегатора. Инцидент произошел на юге Москвы возле ТРЦ "Каширская Плаза". После того как кадры широко разошлись по Сети, мужчину временно отключили от заказов. Разбираемся, что произошло и сможет ли нападавший продолжить работать в такси.



Лишился работы

Вечером 8 декабря по Сети широко разошелся видеоролик, на котором у водителя "Яндекс Go" произошел конфликт с девушкой возле ТРЦ "Каширская Плаза" на юге Москвы. На кадрах видно, как женщина подходит к такси, несколько раз пинает ногой пассажирскую дверь и садится в машину. После чего водитель выскакивает из такси, толкает ее дверью, вытаскивает за волосы и бросает прямо на дорогу. Затем девушка уходит от автомобиля, мужчина начинает бежать за ней, но потом возвращается к машине. На видеозаписи слышно, как оба участника инцидента оскорбляют друг друга.



После широкого общественного резонанса "Яндекс Go" заблокировал водителя.





пресс-служба "Яндекс Go" Мы против любого проявления насилия и грубости, поэтому на время разбирательств временно закрыли водителю доступ к сервису.

Водитель Максим рассказал Москве 24, что избитая им девушка не была пассажиркой такси.

"Это не клиентка, я с ней состою в отношениях, она была пьяная. Я хотел от нее уйти, она пыталась меня насильно удержать: начала портить мое имущество, оскорблять. Я в ответ начал защищаться", – сказал мужчина.

В "Яндекс Go" Москве 24 подтвердили, что "семейная ссора произошла не на заказе".

Максим сообщил, что фактически лишился работы из-за скандала. "Я нигде не работаю сейчас, жду решения "Яндекса". Сроки они не называли", – заявил мужчина.



Водитель такси вытащил из салона пассажирку за волосы

Поработать над имиджем

У водителя такси нет оснований претендовать на компенсацию от "Яндекса" за блокировку своего аккаунта, рассказал Москве 24 юрист Антон Пуляев. После внутренней проверки сервис, скорее всего, не восстановит мужчине доступ к системе заказов, уверен юрист.





Антон Пуляев юрист Своим поведением водитель нанес компании "Яндекс" значительный репутационный вред. Да, сейчас выясняется, что ссора была бытовая, а водитель был не на заказе. Но машина была брендированная, а ролик с инцидентом широко разошелся по Cети.

Водитель нанес девушке побои и его действия могут подпадать под соответствующую административную статью, заявил Пуляев. Учитывая, что автомобиль не принадлежал водителю, то и действия девушки могут подпасть под статью, но уже уголовную – "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", заключил юрист.



В свою очередь, исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская рассказала Москве 24, что компаниям необходимо проводить разъяснительную работу с водителями такси.





Наталия Лозинская исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Призывать не использовать автомобиль в нерабочее время, при возникновении конфликтных ситуаций стараться не находиться рядом с брендированным автомобилем.

"Подобные происшествия привлекают много внимания, и в умах широкого круга людей откладывается негатив именно к компании, а сама суть быстро забывается", – подчеркнула представитель отрасли.

По ее словам, множество проблем у водителей возникает от простого незнания правил поведения в нестандартных ситуациях, подобные разъяснения полезны в ряде случаев. "Что касается штрафных санкций, сложно получить какие-либо компенсации с водителей такси, у которых денежных запасов немного, а ущерб репутации крупной компании будет измеряться в немалых цифрах", – подчеркнула Лозинская.

Она добавила, что в идеале необходимо создать для водителей стимулы поддержания высокого уровня имиджа компании, где они работают.

