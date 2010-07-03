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Как проходили поиски пропавшего основателя Skillbox Игоря Коропова

"Он мог утонуть": история исчезновения основателя Skillbox Игоря Коропова
происшествия

6 ноября в Черном море нашли тело основателя Skillbox Игоря Коропова, который ранее был объявлен пропавшим. В компании подтвердили его смерть. Игорь возглавлял список Forbes как самый перспективный российский предприниматель до 30 лет. Рассказываем всю историю с момента пропажи Игоря и детали произошедшего.

Фото: соцсети

31-летний Игорь Коропов пропал в ночь на 1 ноября в Сочи. По предварительной версии, он вышел ночью из сочинского отеля и направился в сторону пирса Имеретинского порта.

"Приблизительно в 3 часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь. Игорь ничего не сообщал ни семье, ни друзьям, по планам в понедельник он должен был быть на связи в рабочем режиме", – написал 3 ноября на своей странице в Facebook Очир Манджиков, вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group (компания является основным совладельцем Skillbox).

В интернете появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых, предположительно, запечатлен Коропов. На видео мужчина едет на самокате вдоль Имеретинской набережной и поворачивает на съезд к морю.

Фото: телеграм-канал "Живая Кубань"

Сооснователь компании Skillbox Сергей Попков сообщил, что Коропов приехал в Сочи отдохнуть на выходные и перестал выходить на связь в ночь с 31 октября на 1 ноября. Также Попков рассказал, что явных недоброжелателей у Игоря не было. Кроме того, по его словам, Коропов не был склонен принимать импульсивные решения, поэтому если бы он решил уехать, то предупредил бы.

Поиски пропавшего начали полиция и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". На сайте отряда разместили ориентировку на Коропова. "Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Одет: светло-бежевая толстовка с капюшоном, коричневые брюки, белые спортивные туфли", – говорилось в описании. Волонтеры и близкие Игоря расклеили ориентировки по всей прибрежной зоне, прозвонили больницы Сочи, опросили возможных свидетелей.

По данным сайта "Лиза Алерт", в светлое время суток непрерывно проводился осмотр береговой линии, позже для поисков были задействованы беспилотники.

По состоянию на 21 час 04.11.2020 квадрокоптерами была отснята акватория, прилегающая к зоне поиска, и береговая линия, сделано 560 снимков, которые были оперативно отсмотрены.
из сообщения отряда "Лиза Алерт"

На третий день к поискам присоединились два катера и водолазы. В Адлерском районе был найден телефон, рюкзак и самокат пропавшего.

Сооснователь Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи

6 ноября в Черном море было обнаружено тело Игоря Коропова. В УВД Сочи сообщили, что его нашел тренер по вейкборду, когда проводил занятие для группы. Тело находилось в 250 метрах от Имеретинского порта и в 300 метрах от берега, в устье реки Мзымты.

Уточняется, что тело не имеет признаков насильственной смерти. В качестве основной отрабатывается версия о том, что Коропов мог утонуть. Причина будет официально объявлена после проведения судмедэкспертизы.

Основатель онлайн-университета Skillbox возглавлял список Forbes-2020 как самый перспективный российский предприниматель до 30 лет. За 4 года он смог развить компанию от двух курсов по веб-дизайну и веб-разработке до 150 программ, на которых обучаются 40 тысяч студентов. В 2019 году совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group, к концу года нарастив свою долю в стартапе до 60,33%. По прогнозам, к 2021 году выручка Skillbox могла достигнуть пяти миллиардов рублей.

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Лоскутникова Наталья

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