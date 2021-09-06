Похитивший и насиловавший девушку в Нижнем Новгороде мужчина объяснил свой поступок

В Нижегородской области задержали подозреваемого в похищении 23-летней девушки. По версии следователей, со своей жертвой он начал общаться на сайте знакомств. Девушка пришла к мужчине на встречу, а затем уехала с ним в неизвестном направлении. После этого связь с ней прервалась. В итоге оперативники обнаружили ее в подвале гаража похитителя. Мужчине предъявили обвинение и арестовали его. Рассказываем подробности происшествия.



Запер и насиловал

Фото: СК РФ

24 августа 23-летняя жительница Нижнего Новгорода ушла из дома и пропала. Тревогу забила ее мама, которая обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что в тот день девушка встретилась с мужчиной, с которым начала общаться на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении. Сразу же после этого она перестала выходить на связь.

Оперативникам удалось отыскать девушку только к вечеру 2 сентября. Как выяснилось, все это время она находилась в подвале гаража, расположенного в Приокском районе Нижнего Новгорода. В неволе жертва похитителя провела десять дней.





из сообщения СУ СК России по Нижегородской области На допросе потерпевшая рассказала следователям СК о том, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 39-летний житель Нижнего Новгорода. Мужчине предъявили обвинение по статье "Похищение человека". Его отправили на два месяца в СИЗО.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что после обнаружения девушка отказалась от медицинской помощи и чувствует себя хорошо.



"Достал складной нож"

Фото: СК РФ

В СМИ распространились показания, которые похищенная девушка якобы дала следователям. По ее словам, свою анкету она разместила на сайте знакомств, чтобы заработать, передает телеграм-канал LIFE SHOT.

"То есть я могла сопровождать мужчину, посидеть в ресторане, в том числе могла оказать интимные услуги. Указанные мужчины платили мне за это. На сайте знакомств я начала общение с неизвестным мне мужчиной", – приводят ее слова СМИ.

Девушка якобы добавила, что диалог проходил спокойно и не было ничего, что помешало бы им встретиться. В итоге они решили увидеться 24 августа около 17:00. Мужчина забрал ее возле дома, следует из опубликованных в СМИ показаний потерпевшей.





потерпевшая Я показала жестом, что мне нужно сесть вперед, но он вышел из машины и сказал, что переднее сиденье сломано. Он обогнул машину и открыл заднюю дверь, я села на заднее сиденье справа. Он не представился и мое имя не спрашивал.

Новые знакомые должны были поехать в ресторан, но мужчина по дороге, предположительно, сказал, что спустило колесо. "Далее он вышел и открыл капот, после чего он подошел к правому колесу. Спустя некоторое время он сел в машину на заднее сиденье ко мне", – говорится в обнародованных журналистами показаниях девушки.



Фото: СК РФ

После этого мужчина якобы предложил ей раздеться, чтобы заняться с ним сексом, и достал из кармана пачку денег, показав, что ему есть чем расплатиться. Девушка, предположительно, отказалась.





потерпевшая Далее он достал складной нож из кармана и раскрыл его... Он достал наручники с белым пушком. Далее он зафиксировал наручники у меня за спиной... Он достал какой-то трос оранжевого цвета, которым перевязал мне ноги.

Рот потерпевшей он обмотал полотенцем и перевязал скотчем. Мобильный телефон, по словам девушки, сразу же забрал. Затем, по данным СМИ, он отвез ее в подвал. Помещение было оборудовано: в нем стояли холодильник, кровать, стол, кухонный гарнитур, телевизор, была даже ванная с туалетом.

После мужчина ее изнасиловал, добавила девушка, и сказал, что она ему понравилась, поэтому останется здесь еще на одну ночь. С 25 по 27 августа, по словам потерпевшей, он приезжал в подвал по утрам, а с 28-го числа – по вечерам. В каждый свой визит подозреваемый надевал на голову балаклаву и насиловал пленницу.

Сам же обвиняемый якобы заявил, что девушка добровольно проследовала за ним в подвал, позволила приковать себя наручниками и лишить свободы на несколько дней. Он подчеркнул, что все это было в рамках ролевых игр. Об этом сообщил источник Life.ru, близкий к следствию. Мужчина также, предположительно, заявил, что девушка сама не хотела уходить из его "бункера".

Кроме того, он объяснил существование оборудованного подвала. По его словам, это своего рода убежище, где можно отдыхать с друзьями или же пересидеть ссору с женой.



"Это наваждение"

Фото: СК РФ

После обнаружения девушки, по данным СМИ, похитителя объявили в розыск не только правоохранители, но и его жена. В соцсетях женщина якобы опубликовала видеообращение с просьбой присоединиться к поискам пропавшего супруга. Она сказала, что последний раз автомобиль мужа заметили 1 сентября, после чего он бесследно исчез.





жена подозреваемого Друзья, мне очень нужна ваша физическая помощь. Если кто-то может присоединиться к поискам моего мужа... Большая просьба помочь, приехать на его поиски.

Позже, когда история с похищением вскрылась, женщина рассказала, что у них с мужем были прекрасные отношения и за годы жизни они поссорились только единожды. По ее словам, проблем в интимном плане в семье тоже не было, поэтому поверить в произошедшее она не может. Не знала супруга подозреваемого и о существовании оборудованного подвала и страничке на сайте знакомств.

В свою очередь, соседка мужчины Зинаида Коновалова рассказала о нем и его семье как о порядочных людях.





Зинаида Коновалова соседка подозреваемого Мы их считаем очень порядочными людьми. Они живут здесь уже лет десять, никаких конфликтов между нами не было. Он каким-то начальником работает, хороший сосед. Тихие они. Не верится, что он мог похитить девушку.

Не верит в произошедшее и отец мужчины, пишет портал Life.ru. "Это нонсенс, наваждение, я не знаю, как сказать", – сказал мужчина в ответ на просьбу прокомментировать случившееся.

В свою очередь, сосед похищенной девушки заявил, что та жила в доме несколько месяцев, никаких претензий от жильцов к ней не было. "Опрятная, нормальная молодая девушка, за собой следила, в квартире было тихо, не шумел никто", – поделился сосед.

Мужчина предположил, что потерпевшая из тех женщин, которые просто хотят иметь богатого ухажера.