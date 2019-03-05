Почему малыш выпал с балкона пятого этажа и погиб в Москве

В понедельник, 4 марта, в Москве на Большой Черемушкинской улице случилась трагедия. Двухлетний малыш спал в коляске на балконе. Оказавшись без присмотра няни, мальчик, судя по всему, проснулся, выбрался из коляски и упал с пятого этажа. Прохожие вызвали ребенку скорую, но прибывшие медики лишь констатировали смерть. Рассказываем, что привело к трагедии и кто понесет ответственность.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Один на балконе

По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. "Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится на сайте Следственного комитета по Москве.

Как уточнил порталу Москва 24 источник в правоохранительных органах, все случилось 4 марта около 15 часов 45 минут. Няня положила малыша спать в коляску на балконе квартиры, а сама пошла к старшему ребенку, который занимался с учителем музыкой. Судя по всему, в какой-то момент кроха проснулся, самостоятельно выбрался и выпал с балкона.

Источник добавил, что погибший – сын известного политолога Кирилла Рогова. Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело по первой части 109 статьи – "Причинение смерти по неосторожности".

Портал Москва 24 обратился к адвокату, чтобы узнать, кто может быть привлечен к ответственности за случившееся.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Кто виноват?

Член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров считает, что вменять в данной ситуации причинение смерти по неосторожности бессмысленно. Он предположил, что правильнее было бы проверить действия няни на предмет халатности в отношении своих должностных обязанностей.

"Ведь она должна была убедиться, что ребенок в безопасности. Специальная проверка коллег из правоохранительных органов, конечно же, даст результат. Тогда станет понятно, действительно ли няня предприняла все необходимые меры для того, чтобы ничего не случилось, точно ли пристегнула ремни в коляске. Может быть, действительно произошел несчастный случай", – сказал Мещеров. Он уточнил, что в случае, если халатность няни будет доказана, ей, помимо прочего, грозит до пяти лет лишения свободы.





Ринат Мещеров адвокат Если в данной семье было принято так гулять с ребенком, чтобы он дышал свежим воздухом, трудно им это запретить.

"Мы ведь не можем родителям дословно в законе расписать, что они имеют право делать, а что – нет. Трудно сказать, хорошо или плохо таким образом выгуливать ребенка. Это каждый родитель оценивает сам. Главное – чтобы дети были в безопасных условиях. Но и оставление ребенка в опасности здесь спорно", – рассуждает Мещеров.

Он отметил, что не так уж важно, был ли между няней и семьей ребенка заключен официальный договор о найме. Конечно, если документ есть, и в нем прописано, кто и за что отвечает, то тогда "вопросов вообще не возникнет". Вместе с тем договор мог быть заключен и в устной форме.

Мещеров подчеркнул, что если между родителями и няней подразумевались материально-денежные отношения, то "она в любом случае брала на себя обязательства обеспечивать безопасность мальчика". Теперь следствие будет выяснять, в каких отношениях находились эта женщина и родители. "Если в случившемся усмотрят состав преступления, то, безусловно, ответственных надо привлекать. Неважно, будут это родители или няня", – считает адвокат.

Однако пока в этой истории больше вопросов, чем ответов. "Если ребенок в коляске был пристегнут ремнями безопасности, ему ведь понадобилось определенное время, чтобы выбраться из коляски, добраться до окна. Интересно, няня просто оставила малыша на балконе без просмотра? Или все же время от времени должна была за ним присматривать? Ребенок ведь не может за одну секунду распутаться и выпрыгнуть с балкона. На это нужно какое-то время. На все эти вопросы предстоит найти ответы правоохранительным органам", – заключил Мещеров.