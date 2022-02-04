Пациенты пожаловались на пластических хирургов частной клиники Волгограда

Блогер Белла Цивадзе опубликовала в соцсетях пост, в котором пожаловалась, что пострадала от действий пластических хирургов в частной клинике в Волгограде. В комментариях появился целый ряд аналогичных откликов об ущербе здоровью после обращения в эту больницу. Москва 24 выяснила мнение обеих сторон этого конфликта.



Травмировали кожу

29-летняя блогер и визажист на федеральных каналах Белла Цивадзе рассказала в социальных сетях, что в 2020 году пострадала от действий пластических хирургов. Девушка уверяет, что ей некачественно провели операции по круговой абдоминопластике и липосакции рук в "Клинической больнице "РЖД-Медицина" в Волгограде.

Юрист в области защиты прав потребителей Антон Немцов, представляющий интересы блогера, в беседе с Москвой 24 уверяет, что часть средств за операции провели неофициально, "не через кассу". Теперь клиентка требует 100 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Помимо этого, девушка намерена вернуть средства за проведенное хирургическое вмешательство.



Белла Цивадзе блогер, визажист Сделали мне абдомино (пластику. – Прим. ред.)... Когда соединяли ткани на моем животе, мне травмировали кожу и у меня начался некроз. Моя кожа начала умирать. На перевязках они благополучно ее вырезали, не говоря мне об этом. Из маленькой дырки... В моем животе уже была дыра с кулак. А я не знала, потому что не смотрела туда, так как я даже крови боюсь.

Антон Немцов рассказал, что вскоре после операций у его клиентки разошелся шов во время командировки в Париж, однако со временем рана все же зарубцевалась.

В январе 2022 года Белла решилась вновь обратиться в ту же клинику, чтобы врачи устранили последствия двух неудачных хирургических вмешательств, в частности убрали рубец, рассказал Немцов. Девушка уверяет, что сохранила "приятельские отношения" с врачами, поэтому решила дать им еще один шанс. Однако столкнулась с тем, что врачи в клинике начали резко завышать цены на услуги. Например, в два раза подняли стоимость анестезии, уверяет юрист.

Пациентка уже прошла платные медицинские обследования перед новой операцией, но в итоге клиника отказалась ее обслуживать, сославшись на то, что у девушки нервный срыв, рассказал юрист. Хотя, по его словам, Белла лишь задавала вопросы о предстоящей процедуре.

Появились новые случаи

У Беллы Цивадзе в Instagram 24,5 тысячи подписчиков. На публикацию в соцсети откликнулись другие пациенты, которые также столкнулись с проблемами из-за пластических операций в этой клинике. Белла опубликовала десять из них в сторис.

"Судилась год. Три года назад там угробили маму. 49 лет. Все было на руках. Факты, документы. Все переделали, подделали. Что я только не пережила. Суд. Экспертиза в Волгограде. Мы отдали 60 тысяч рублей за нее. И делалась она у жены анестезиолога. У мамы был сепсис. Диагноз по камням в почках, который был при вскрытии, не подтвердился", – написала одна из подписчиц Цивадзе.

Еще одна девушка обвинила одного из анестезиологов клиники в том, что он непосредственно перед процедурой липофилинга (пересадки жировой ткани) начал вымогать у нее деньги. "Он мне сказал, когда я лежала с завязанными руками на наркоз, такие слова: "Если не доплатить, ты умрешь", – поделилась подписчица. Врач настаивал, что необходимы некоторые манипуляции, так как пациентка якобы пила воду.

Эмоциональный пост с критикой в адрес волгоградской клиники провисел недолго, Белла его удалила. "Я удалила пост, чтобы себя не нервировать. Люди мне стали писать с левых страниц всякие гадости. Я не хочу свою нервную систему больше растрачивать на что-то связанное с этой операцией. Теперь всем занимается мой юрист", – рассказала блогер Москве 24.



Операция со сроком давности

Москва 24 связалась с представителями клиники, и там сообщили, что обвинения со стороны Беллы Цивадзе не соответствуют действительности.



Наталья Зипунникова начальник отдела маркетинга ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" Волгоград" В 2019 году медицинская услуга была оказана в полном объеме и в соответствии со стандартом качества. Это подтверждается соответствующими записями в медицинской документации, экспертами в области пластической хирургии даны положительные заключения. Доказательств, подтверждающих наличие недостатков в оказанных медицинских услугах, блогером не предоставлено.

В медицинском учреждении также опровергли сообщения об оплате услуг клиники в обход кассы. "Таких ситуаций не было и не могло быть. Все вопросы, касающиеся оплаты услуг, ведутся исключительно в рамках тарифной политики клиники", – заявили в медучреждении. В больнице подтвердили, что получили требование от блогера о возмещении, но отказали в нем по ряду причин: от медицинских показаний до истечения срока давности.

"Согласно закону "О защите прав потребителей", прошествие двух и более лет с даты оказания медицинской услуги является основанием для отказа в удовлетворении любых требований потребителя в полном объеме. С момента оказания медицинской услуги блогеру минуло более двух лет", – подчеркнула Наталья Зипунникова.

Представитель клиники добавила, что в настоящий момент все конфликтные ситуации в медучреждении урегулированы. "В большинстве случаев между сторонами шел диалог, который носил конструктивный характер и не являлся конфликтом", – подчеркнули в клинике.

В клинике подтвердили, что ознакомились с негативными отзывами в адрес больницы под постом Беллы. Однако в учреждении заявили, что в большинстве комментариев были положительные отзывы о медицинском персонале и опыте взаимодействия с клиникой.