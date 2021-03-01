Друзья рассказали об умершей экс-солистке Little Big Анне Кастельянос

Первую солистку группы Little Big Анну Кастельянос обнаружили мертвой в квартире в Санкт-Петербурге. Как сообщают СМИ, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Друзья и близкие Анны в шоке – женщина в последнее время на проблемы со здоровьем не жаловалась. Подробности о происшествии читайте в нашем материале.

Смерть от сердечного приступа

Тело 39-летней Кастельянос нашли в ее собственной квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. Анну обнаружила волонтер: 1 марта она пришла проведать экс-певицу. По информации СМИ, в последнее время Кастельянос почти не вставала с кровати из-за болей в спине.

Как сообщили в СК Санкт-Петербурга, женщина скончалась еще накануне, 28 февраля. Однако признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Тем не менее правоохранители проводят доследственную проверку.

Позже СМИ со ссылкой на источник сообщили, что причиной смерти Кастельянос стала кардиомиопатия – сердечная недостаточность.

Известно, что у экс-певицы была третья группа инвалидности и ряд хронических заболеваний. Еще в раннем детстве Анне поставили диагноз "ахондроплазия" (карликовость). Отмечается, что в последнее время 39-летняя Кастельянос страдала от радикулита и сосудистого заболевания головы.

"Добрая и ранимая"

Тем не менее известие о смерти Кастельянос для ее знакомых стало шоковым. По их словам, последнее время Анна на проблемы со здоровьем не жаловалась, была бодра и жизнерадостна, назначала встречи друзьям. Поэтому никто таких ужасных новостей просто не ожидал.

"В последнее время она, наоборот, говорила, что все хорошо. А вот до этого у нее были некоторые сложности, но именно на здоровье она не жаловалась, по крайней мере, настолько, чтобы можно было сильно переживать", – поделилась Валентина Чебоксарова в беседе с изданием "Газета.ру".

То же подтвердила Москве 24 подруга Кастельянос Олеся Родионова. По ее словам, Анна чувствовала себя нормально и строила долгоиграющие планы на жизнь. "Это ужасно. У нее были большие планы", – рассказала Олеся.





Олеся Родионова подруга Анечка производила впечатление достаточно дерзкой девушки, хотя на самом деле такой не являлась. Она была очень добрым, душевным человеком, ранимым. Мы много с ней общались, даже о Боге и о вере. Самые теплые воспоминания остались у меня об Ане. Царство небесное ей и вечный покой.

Дмитрий Кондратюк познакомился с Анной 10 лет назад в сообществе маленьких людей. Он рассказал Москве 24, что смерть Кастельянос для него и других участников сообщества стала настоящим шоком.

"Новость о смерти Анны мы восприняли с ужасом. С утра мы списались (с друзьями. – Прим. ред.), кто-то прочитал эту новость. Сначала не поверили. Подумали, что это желтая пресса и такого не может быть. Но сейчас мы понимаем, что Анны, к сожалению, с нами нету. Это очень тяжело. Мы желаем сил и терпения ее родным и близким и соболезнуем", – рассказал Дмитрий.





Дмитрий Кондратюк друг Анны Кастельянос На протяжении всей жизни она мне казалась очень жизнерадостным, активным и ярким человеком, который был всегда отзывчив и всегда хотел помогать окружающим. Так оно и было до последних дней. Мы очень переживаем.

Соболезнования в связи со смертью первой солистки выразили и участники группы Little Big.

"Не стало хорошего человека... С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. В Ане жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех. Но судьба распорядилась иначе. Для меня она всегда жива!" – написал в соцсетях блогер и лидер группы Илья Прусикин.



"Аня, ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за все. Rest in peace, маленький человек с большой историей", – так подписали пост с фотографией Кастельянос на официальной странице коллектива в Instargram.

Также соболезнования в связи со смертью Анны выразила и нынешняя солистка Little Big. "Я никогда не была знакома с Аней. Мы никогда не виделись. Приношу свои соболезнования родным и близким", – написала Софья Таюрская.

"Маленький человек с большой историей"

Кастельянос стояла у истоков Little Big. В 2013 году ее вместе с еще одной маленькой девушкой Олимпией свела с блогером Ильей Прусикиным столичный продюсер Алина Пязок.

"Алина Пязок – моя давняя хорошая знакомая. Она вдруг мне позвонила: "Ань, хочешь я тебя познакомлю с Ильей Прусикиным, есть идея". Я согласилась, встретились. Илья показался мне интересным человеком, а Олимпию я знала по сообществу маленьких людей. Вокруг меня вообще много маленьких людей. Потом уже я ей предложила поучаствовать в группе, Олимпия согласилась. Вот с этого момента все пошло-поехало. А название возникло как-то спонтанно", – ранее рассказывала в интервью mk.ru Кастельянос.

Однако позже, в 2016 году, девушке пришлось покинуть группу. Анна параллельно работала в детском саду. И повышенное внимание и стиль девушки вызывали негатив у родителей и руководства.

Однако на этом медийная карьера Анны не закончилась. Девушка все же бросила детский сад, работала моделью и продюсером, участвовала в различных телешоу, снималась в сериалах. По словам Кастельянос, все это она делала для того, чтобы показать и доказать ценность маленьких людей.





Анна Кастельянос Я пользуюсь каждой возможностью интервью или выступления на ТВ, чтобы заявить, что мы есть, что мы не сказочная выдумка какая-то из леса. Little Big для меня – социальная активность, напоминание о себе.

Позже Кастельянос открыла собственный тату-салон, а также завела в соцсетях группу "Метр в кепке", где общалась с поклонниками и другими маленькими людьми. Рост 130 сантиметров и диагноз "ахондроплазия" никогда не были для нее приговором. И большую часть жизни она потратила на то, чтобы внушить такую философию остальным.