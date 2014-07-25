Белорусским женщинам запретили работать камнетесами и пожарными

Белорусское правительство опубликовало новый список профессий, на которые запрещено брать женщин, соответствующий документ опубликован на правовом портале республики.

В список вошли машинист подъемника, экскаватора и буровой машины, дробильщик руды, камнетес, ароматизаторщик табака, резчик бетонных изделий, крановщик, плавильщик металлов, кровельщик, антеннщик, варщик битума, котельщик, слесарь по ремонту боевых машин, плотник, составитель поездов и другие.

Кроме того, белорусских женщин запрещено привлекать в качестве аппаратчиков перегонки спирта и масла, кузнецов, взрывников, водителей автобусов, грузовиков или боевых машин, водолазов, горнорабочих и обработчиков шкур.

Постановление было принято министерством труда и социальной защиты Белоруссии 12 июня и вступило в силу 25 июля.

Добавим, что аналогичный список есть и в России, причем профессий там гораздо больше. Полный перечень можно увидеть на официальном портале правовой информации.