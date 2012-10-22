В Москве растет спрос на горничных

Сегодня нанять такого работника может позволить себе любая семья со средним достатком. Кому-то повезет попасть на работу в Букингемский дворец – там требуется опытная, аккуратная до мелочей, инициативная и трудолюбивая помощница королевской горничной

В российской столице, как и в других крупных городах мира, услуги горничных с каждым годом пользуются все большей популярностью. Сегодня нанять помощницу по хозяйству может даже семья со средним достатком.

Главное – обратиться в хорошее кадровое агентство, где и найдут квалифицированную горничную на любой вкус. В Москве насчитываются десятки таких компаний по подбору домашнего персонала. В них обращаются сотни претенденток, так что выбор действительно велик.

При этом столичные горничные имеют все шансы трудоустроиться за рубежом. Например, в Букингемском дворце сейчас открыта вакансия помощницы королевской горничной. Претендентка на эту должность должна иметь соответствующий опыт работы, быть аккуратной, инициативной и трудолюбивой. В ее обязанности входит уборка, забота о гостях и уход за королевскими драгоценностями. Проживать помощница горничной будет во дворце. Оклад при работе около 40 часов в неделю составит свыше 14 тысяч фунтов в год (692 тысячи рублей).

Однако несмотря на хорошие условия труда и высокий заработок профессия горничной все же не является наиболее приоритетной среди россиян. Что касается списка профессий, к которым наши соотечественники испытывают наибольшее уважение, то возглавляют его врачи и учителя. Такие данные были получены аналитическим центром "Левада-центр" во время недавнего опроса.

Далее по убыванию в списке популярности - крестьяне, рабочие промышленности, военнослужащие и представители творческой интеллигенции.

А вот политики, полицейские, работники шоу-бизнеса и судьи вызывают у россиян наименьшую симпатию.

Противоречивое отношение у россиян к журналистам. Их уважают 9% опрошенных, а 14% относятся к журналистам неприязненно.