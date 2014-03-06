Число вакансий на столичном рынке труда в феврале выросло на 10,6%

Фото: ИТАР-ТАСС

В феврале число вакансий на столичном рынке труда выросло на 10,6%. Наибольший рост зафиксирован в сферах строительства и продаж.

При этом количество резюме выросло аж на 20,6%, а доля безработных соискателей увеличилась до 51,4%. Больше всего специалистов требовалось в сегментах "строительство, проектирование, недвижимость", "продажи", "дизайн" и "рабочий персонал".

Как пишет газета "Коммерсантъ", максимальное число безработных наблюдалось среди рабочих (68,8%), сотрудников туристической сферы (63,6%) и сферы продаж (61,3%).

Отметим, уровень безработицы в столице снизился до рекордно низких значений. По состоянию на начало года количество безработных составляет 0,35 процента от экономического населения Москвы.

При этом лишь 25% уволенных россиян находят себе новую работу. Всего за последние пять лет количество людей, которые лишились работы, значительно выросло - в 2013 году больше 20% сотрудников покинули работодателей.

