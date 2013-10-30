В районе Кунцево началось возведение православного храма

Фото: uriro.ru

Парковую зону улицы Ярцевская в Кунцево через полтора года украсит православный храм в честь святого праведного Иоанна Русского. Сейчас на этом месте идет активная подготовка к строительству: проводится освещение, огораживается территория, на которой будут проходить работы.

Новый храм появится в Кунцеве в первом квартале 2015 года, а его закладка состоялась 7 июля 2013 года, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Храм рассчитан на 500 прихожан, он состоит из одного этажа с хорами и подземной части. К нему будет пристроена звонница. Общая площадь строения - около тысячи квадратных метров.

Рядом построят дом причта. В нем расположатся трапезная, крестильная, административные помещения и классы воскресной школы.

Пока возле огороженной строительной площадки действует деревянный храм святого праведного Иоанна Русского, возведенный в 2003-2004 годах.

Строительство храма ведется в рамках программы "200 православных храмов". Ее цель - обеспечить густонаселенные районы Москвы церквями и храмами, расположенными в шаговой доступности от жилых домов.

Техническим заказчиком объекта выступает ГУП "Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов" (УРиРУО) департамента градостроительной политики Москвы. Оно уже приступило к контролю за строительством православной святыни.