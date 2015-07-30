Форма поиска по сайту

30 июля 2015, 21:04

События

Здание Олимпийского комитета России останется на Лужнецкой набережной

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Новое здание Олимпийского комитета России (ОКР) разместится на Лужнецкой набережной на участке, где располагается существующее. Старое здание снесут.

Новое строение возведут в рамках государственно-частного партнерства. Это означает, что город будет действовать совместно с инвесторами.

"Скорее всего, мы придем именно к государственно-частному партнерству при строительстве", – передает слова вице-президента ОКР Владимира Кожина корреспондент m24.ru. Таким образом, инвестор сможет распоряжаться примерно половиной площадей в построенном здании.

Проект здания будет готовить творческое производственное объединение "Резерв". Само строение будет представлять из себя два десятиэтажных блока, соединенных между собой остекленным навесом.

Отметим, что существующее здание ОКР было построено специально к Олимпиаде в Москве и нуждается в капитальном ремонте. Однако было принято решение снести постройку.

Новое здание будет располагаться по адресу: Лужнецкая набережная, дом 8.

Ранее Кожин заявил, что к строительству нового здания Олимпийского комитета России планируют приступить до конца года.

