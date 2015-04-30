Власти Москвы одобрили проект планировки ТПУ "Лесопарковая"

Фото: M24.ru

Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным одобрила проект планировки транспортно-пересадочного узла около станции метро "Лесопарковая" Бутовской линии, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

ТПУ будет использоваться для перехвата автомобилей, двигающихся по МКАД, Варшавскому и Калужскому шоссе, и подвоза к метро пассажиров наземного общественного транспорта из Бутова и населенных пунктов Новой Москвы. Создание ТПУ "Лесопарковая" позволит разгрузить Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, МКАД, Варшавское шоссе и частично Профсоюзную улицу, работающие сейчас на пределе пропускной способности. Ожидаемый пассажиропоток ТПУ – порядка 37 тысяч человек в час-пик

Вместе с ТПУ в районе открытой в прошлом году станции метро "Лесопарковая" запланировано создание нового микрорайона жилой и общественной застройки общей площадью 369 тысяч квадратных метров. Помимо жилья в микрорайоне будут построены школа на 560 мест, детский сад на 240 мест, поликлиника на 480 посещений в смену, паркинги на 2,7 тысяч машиномест, а также автозаправочная станции с кафе и магазином.

Напомним, до конца 2020 года в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ будут строиться возле станций метро и железной дороги.

Для экономии места некоторые ТПУ разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.

На территориях ТПУ появятся самые разные объекты: от новых остановок и переходов до досуговых центров, торговых галерей и кафе. Возле 30 ТПУ планируют разместить боксы для велосипедов и устройства для подзарядки электромобилей.