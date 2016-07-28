Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Строительство здания ТПУ "Волгоградская" завершено, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Там закончили монтировать несущие конструкции. Сейчас строители укладывают напольную плитку в пассажирском терминале и устанавливают двери. Также ведется отделка фасада здания.

В помещении кассового блока рабочие возводят кирпичные перегородки. Кроме этого, уже началась работа по монтажу эскалаторов.

Развитие ТПУ до 2020 года

Транспортно-пересадочный узел "Волгоградская" объединит пассажиропотоки наземного транспорта и одноименной станции МЦК. К ТПУ построят новую подъездную дорогу, по которой к узлу будет подъезжать общественный транспорт.

Угрешскую улицу планируется расширить, чтобы организовать на перекрестке дополнительную полосу для левого поворота и установить светофор. Строители также реконструируют разворотное трамвайное кольцо и железнодорожный переезд, сделают проезды к городской застройке.

К 2020 году в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта.

Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8–10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ строятся возле станций метро и железной дороги.