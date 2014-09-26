Кондитерский комбинат станет главной достопримечательностью Выхина

Фото: realty.rbc.ru

К 2016 году на территории кондитерско-булочного комбината "Простор" появится многопрофильное культурное пространство. Москомархитектура и КБК "Черемушки" объявили конкурс на разработку концепции реконструкции территории комбината. Организаторы конкурса, получившего название "Черемушки. Простор для апгрейда", предлагают сформировать на территории заброшенного административно-промышленного комплекса архитектурное и общественное ядро района. Так, например, на "Просторе" появится единственный в России сертифицированный международный центр по обучению высотному альпинизму.

Кроме того, по словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, благоустройство территории вокруг КБК, не предусмотренное условиями конкурса, является важным и логичным продолжением реконструкции. Сейчас комбинат окружают стихийно сложившиеся паркинги и беспорядочно посаженные деревья и кусты.

В финал конкурса вышли объединения команд "Архстройдизайн АСД" и "Прогресс+Моспроект-2". "В связи с тем, что обе команды набрали одинаковое количество баллов, победитель определится в ходе переговоров с заказчиком", — сообщает пресс-служба организаторов конкурса. Победитель заключит договор на проведение комплекса проектных работ с предоставлением функции генпроектировщика. Приблизительная сумма контракта составляет 35 миллионов рублей.

На сайте Москомархитектуры сообщается, что это был первый открытый конкурс на созданию архитектурной концепции промышленного объекта. Добавим, что организаторы не собираются сносить существующие строения и возводить на их месте жилье и офисы, а наоборот, хотят увеличить объемы производства и в то же время сформировать необычный архитектурный облик территории.

Планируется, что комплексная реконструкция "Простора" завершится к 2016 году.

Строительство комбината началось в 1980 году. Оборудование было установлено только через 7 лет. В тот момент "Простор" являлся одним из самых крупных предприятий отрасли в СССР. С 2003 года комбинат сократил ассортимент, а с 2004 года стал частью программы стратегического развития КБК "Черемушки". С 2005 года на нем ведется комплексная технологическая реконструкция. В настоящее время размер производственных площадей предприятия составляет 33 тысячи квадратных метров.