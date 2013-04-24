На "Ходынском поле" завершено строительство верхней части вестибюля

Два щита начали проходку тоннелей от будущей станции "Ходынское поле"

Сразу два тоннелепроходческих комплекса запустили от строящейся станции "Ходынское поле" в сторону станций "Петровский парк" и "Хорошевская". Всего в городе работает 15 проходческих щитов, а до конца года их станет 24.

Как сообщает пресс-служба столичного правительства, в настоящее время на станции "Ходынское поле" практически завершена верхняя часть закрытия вестибюля. Рядом будут построены паркинги, транспортно-пересадочные узлы и разбит парк. Эти объекты откроют одновременно со станцией – в 2015 году.

В этом же году планируют полностью закончить и строительство первого участка Третьего пересадочного контура от "Нижней Масловки" до "Делового центра". На нем будет открыто шесть станций, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в ходе посещения стройплощадки вместе с Сергеем Собяниным. В целом второе кольцо московской подземки будет завершено в 2017–2018 годах.

Напомним, новая линия будет обеспечивать пересадку с одной ветки метро на другую без использования перегруженных центральных узлов. У пассажиров появится альтернативный маршрут – им не придется тратить время на поездку в центр, чтобы сделать там пересадку и выехать в обратном направлении.