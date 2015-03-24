Форма поиска по сайту

24 марта 2015, 00:04

Памятник героям Куликовской битвы могут установить в столице в этом году

Фото: rvio77.ru

В 2015 году в столице возле Симонова монастыря могут установить памятник монахам Пересвету и Ослябе, сообщил M24.ru исполнительный директор московского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Подмазо.

"В этом году исполняется 635 лет со дня победы в Куликовской битве, поэтому хотелось бы в этом году реализовать проект", – пояснил Подмазо.

Директор столичного отделения РВИО добавил, что по ходу реализации проекта может быть не один десяток препятствий, которые не позволят в срок реализовать проект.

По его словам, проект строительства памятника уже не раз одобрялся московскими властями, но в 2005 году он так и не был реализован. "Когда десять лет назад все это было, сменился мэр и проект ушел в песок", – сказал Подмазо.

Он также отметил, что разрешение, данное 10 лет назад необходимо обновить.

"Сейчас идет процесс рассмотрения проекта, пока проект еще не передавали московским властями. 16 апреля в РВИО планируется презентация обновленного проекта", – подытожил Александр Подмазо. По его словам, автор нового проекта памятника – скульптор Юрий Кондрашов.

В свою очередь председатель комиссии по монументальному искусству Москвы Лев Лавренов заявил M24.ru, что они будут ждать проекта памятника от Российского военно-исторического общества.

"Десять лет назад мы приняли подобный проект, но с некоторыми замечаниями. Сейчас снова рассмотрим проект, когда он нам поступит, – добавил Лавренов. – Мы за то, чтобы памятник наконец-то поставили".

Куликовская битва состоялась 8 (21) сентября 1380 года между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча. Преподобный Сергий Радонежский послал на битву двух монахов-воинов Пересвета и Ослябю.

Перед началом битвы Пересвет участвовал в традиционном "поединке богатырей" с татарским воином Челубеем. Русский богатырь выиграл бой, но, получив смертельное ранение, погиб. В ходе Куликовской битвы погиб и Ослябя.

Куликовская битва – одно из важнейших событий в истории средневековой Руси. Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды.

Напомним, в этом году в столице планируют установить памятник Князю Владимиру. Его открытие приурочено к 1000-летию со дня смерти крестителя Руси. Лучшим эскизом памятника РВИО признало эскиз народного художника России Салавата Щербакова. Мосгордума рассмотрит проект постановления об установке памятника князю Владимиру.

Анатолий Федотов

проекты культурное наследие Пересвет новые памятники Куликовская битва

Главное

