Памятник героям Куликовской битвы могут установить в столице в этом году

Фото: rvio77.ru

В 2015 году в столице возле Симонова монастыря могут установить памятник монахам Пересвету и Ослябе, сообщил M24.ru исполнительный директор московского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Подмазо.

"В этом году исполняется 635 лет со дня победы в Куликовской битве, поэтому хотелось бы в этом году реализовать проект", – пояснил Подмазо.

Директор столичного отделения РВИО добавил, что по ходу реализации проекта может быть не один десяток препятствий, которые не позволят в срок реализовать проект.

По его словам, проект строительства памятника уже не раз одобрялся московскими властями, но в 2005 году он так и не был реализован. "Когда десять лет назад все это было, сменился мэр и проект ушел в песок", – сказал Подмазо.

Он также отметил, что разрешение, данное 10 лет назад необходимо обновить.

"Сейчас идет процесс рассмотрения проекта, пока проект еще не передавали московским властями. 16 апреля в РВИО планируется презентация обновленного проекта", – подытожил Александр Подмазо. По его словам, автор нового проекта памятника – скульптор Юрий Кондрашов.

В свою очередь председатель комиссии по монументальному искусству Москвы Лев Лавренов заявил M24.ru, что они будут ждать проекта памятника от Российского военно-исторического общества.

"Десять лет назад мы приняли подобный проект, но с некоторыми замечаниями. Сейчас снова рассмотрим проект, когда он нам поступит, – добавил Лавренов. – Мы за то, чтобы памятник наконец-то поставили".

Куликовская битва состоялась 8 (21) сентября 1380 года между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча. Преподобный Сергий Радонежский послал на битву двух монахов-воинов Пересвета и Ослябю. Перед началом битвы Пересвет участвовал в традиционном "поединке богатырей" с татарским воином Челубеем. Русский богатырь выиграл бой, но, получив смертельное ранение, погиб. В ходе Куликовской битвы погиб и Ослябя. Куликовская битва – одно из важнейших событий в истории средневековой Руси. Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды.



Напомним, в этом году в столице планируют установить памятник Князю Владимиру. Его открытие приурочено к 1000-летию со дня смерти крестителя Руси. Лучшим эскизом памятника РВИО признало эскиз народного художника России Салавата Щербакова. Мосгордума рассмотрит проект постановления об установке памятника князю Владимиру.

Анатолий Федотов